Musterfeststellungsklage : Können Verbraucher bald leichter klagen?

Klagen gegen einen großen Konzern, der auf eine Armada von Spitzenanwälten zurückgreifen kann und keine finanziellen Sorgen wegen langwieriger Prozesse zu haben braucht? Dazu fehlte vielen Verbrauchern, die sich über den Tisch gezogen sahen, bislang das Geld und der Mut. Für sie könnte es Gold wert sein, wenn die Musterfeststellungsklage endlich käme. Denn mit ihr könnten sie sich ohne Risiko Klagen von Verbraucherverbänden gegen große Unternehmen anschließen. Eine vergleichbare Verfahrensbündelung war in Deutschland bislang nur für Aktionäre möglich, denen das „Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz“ etwa als Hilfsmittel für Klagen gegen die Telekom diente. Bei einer Neuauflage der Großen Koalition hätten es Union und SPD nun in der Hand, die in den Sondierungsgesprächen vereinbarte Verbesserung des Verbraucherschutzes zügig umzusetzen. Denn von zügig konnte bislang keine Rede sein. „Spiel auf Zeit“ – diesen Vorwurf musste sich die Union in der vergangenen Legislaturperiode gefallen lassen, hatte sie doch einen entsprechenden Gesetzentwurf des SPD-geführten Bundesjustizministeriums blockiert, der für Millionen Dieselfahrer eine Hilfe bei Klagen gegen VW bedeutet hätte. Größter Gegner des Entwurfs: Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Offizielle Begründung: Die Ausarbeitung sei zu schlecht gewesen. Fakt ist aber auch, dass ein Zugeständnis von VW, mögliche Kundenansprüche auch nach dem Ende normaler Garantien weiter zu beachten, zum Jahresende 2017 auslief. Wie ernst es der Union tatsächlich mit dem Verbraucherschutz ist, kann sie jetzt unter Beweis stellen – sei es in einem fortgesetzten Regierungsbündnis mit der SPD oder gegebenenfalls auch in einer Minderheitsregierung, in der sie dann selbst initiativ werden müsste, um ihr Versprechen zu halten.