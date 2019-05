Wahl des Kreistages Ludwigslust-Parchim : Bundestrend auch an der Elde

Mal im Ernst: Warum soll jemand SPD wählen, wenn von allen Plakaten Frau Barley lächelt? Die Antwort: zwölf Prozent für die AfD. Das ist weniger als erwartet. Und das ist die Chance für Stefan Sternberg und seine SPD, sich zu berappeln. Am Landrat liegt es nämlich nicht. Denn die Bilanz für den Kreis kann sich sehen lassen. Schnelles Internet kommt, Rufbus fährt. Überhaupt: Mit ihrem Leben sind die Menschen eigentlich zufrieden. Warum dann die Verluste für SPD und CDU? Sie kommen aus Schwerin und Berlin. Und sie sind sehr emotional. Wer pflastert das Land mit Windkraftmasten zu? Wer holt die Südbahn vom Gleis? Der Kreistag wars nicht. Dass die AfDler längst keine Alternative sind, sondern ein zerstrittener Haufen, das ist enttäuschter Wählerliebe egal. Was nun? CDU, SPD und Linke haben weiter die Mehrheit, können also den Landkreis gestalten. Mal sehen, ob die AfD mitmacht oder in Ideologiekämpfe verfällt...