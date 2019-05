Wahl der Stadtvertretung Schwerin : Stadtpolitik gerät in Bewegung

AfD legt in Schwerin kräftig zu, doch CDU bleibt stärkste kommunalpolitische Kraft in der Landeshauptstadt.

von Bert Schüttpelz

26. Mai 2019, 23:46 Uhr

Jubel bei AfD, Unabhängigen Bürgern, FDP, Grünen und Die Partei, verkniffene Gesichter bei Linken und Sozialdemokraten Als am Sonntag gegen 21.30 Uhr im Rathaus die ersten Ergebnisse der Kommunalwahl auf dem Bildschirm erscheinen, hält sich die Stimmung in Grenzen. In die Stadtpolitik kommt in den nächsten fünf Jahren Bewegung durch neue Kräfteverhältnisse, wenngleich das politische Erdbeben ausgeblieben ist. Denn die CDU bleibt stärkste kommunalpolitische Kraft in Schwerin. Für einen Paukenschlag aber hat das Ergebnis der Alternative für Deutschland allemal gesorgt. Sie ist jetzt mit sieben Mandaten zweitstärkste Fraktion in der Stadtvertretung.

Die Christdemokraten kommen nach dem vorläufigen Ergebnis auf acht Mandate. Die Linken als bislang zweitstärkste Fraktion sind die großen Wahlverlierer. Sie haben fünf Sitze eingebüßt und nur noch sechs Stadtvertreter. Die SPD büßt zwei Sitze ein und ist künftig mit sieben Abgeordneten vertreten. Die Unabhängigen Bürger können zwei Sitze zugewinnen und kommen jetzt auf sieben. Sie überholen damit die Grünen, die mit leichtem Zugewinn nun sechs Abgeordnete stellen. Die FDP konnte ihre Stimmen verdoppeln und stellt nun zwei Stadtvertreter. Die sechste zur Kommunalwahl angetretene Partei Die Partei sorgte für eine Überraschung und zieht mit einem Kommunalpolitiker ins Stadtparlament ein. Die Wählergemeinschaft Aktionsgruppe Stadt und Kulturschutz konnte ihren Sitz verteidigen. Von den drei Einzelbewerbern hat keiner die notwendige Stimmenanzahl erreicht.

Bis die Kommunalwahlergebnisse auf den Monitoren erschienen, mussten sich die interessierten Bürger im Rathaus indes ziemlich lange gedulden. „Das Auszählen der Stimmen war sehr aufwändig, vor allem bei der Europawahl“, sagt Wahlhelferin Christina Wendt. „Ich finde es aber wichtig, hier mitzuhelfen, denn Demokratie braucht das gesellschaftliche Engagement.“

Stadtwahlleiter Bernd Nottebaum war zufrieden: „Alles verlief korrekt. Ich möchte allen Wahlhelfern danken.“

Die Wahlbeteiligung lag in Schwerin bei 56 Prozent und damit 11 Prozent höher als 2014 (45), blieb aber unter dem Bundesdurchschnitt.

>> Alle aktuellen Entwicklungen zur Kommunalwahl in MV finden Sie unter www.svz.de/kommunalwahl

>> Hier finden Sie die Ergebnisse der Kommunalwahlen 2019 in MV