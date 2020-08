Soziale und gesundheitliche Beratung : Kommunen erhalten mehr Zeit für Umstellung

von Uwe Reißenweber

26. August 2020, 18:00 Uhr

Werkstätten für behinderte Menschen, Tagespflege und ambulante Pflegedienste, Schwangerschafts-, Schuldner- und Sozialberatungen, Schulbegleiter – viele soziale Dienstleister in Mecklenburg-Vorpommern sind durch die Corona-Krise in schweres Wasser geraten. Sinngemäß ist es vom Gesetz her so: Wenn sie ihre Angebote nicht mehr aufrechterhalten können, werden sie den Geldgebern – der öffentlichen Hand – gegenüber vertragsbrüchig. Konsequenz: Die Finanzen dürften eigentlich nicht mehr fließen.

Nun steuert das Land gegen: Mit einer Gesetzesänderung wird sichergestellt, dass auch weiterhin rund 352 Millionen Euro an die Kommunen für soziale Aufgaben gehen, die sie dann teilweise an an die Dienstleister weiterreichen. Aiuch andere soziale Aufgaben werden mit dem Geld finanziert.

Zudem wird eine Neuregelung bei der Zuständigkeit der Kommunen auf den 1. Januar 2022 verschoben. Ursprünglich war geplant, dass diese Neuregelung schon ein Jahr früher in Kraft tritt. Dabei geht es um „eine qualitativ gute, bedarfsgerechte und auskömmliche soziale und gesundheitliche Beratung in eigener Verantwortung und in eigener Gestaltungskompetenz der Kreise und kreisfreien Städte“, sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) . Die Landesregierung komme damit einer Bitte der kommunalen Ebene nach. Auch die Linksfraktion hatte eine solche Verschiebung gefordert. „Die Landkreise und kreisfreien Städte waren in den vergangenen Monaten durch die Corona-Pandemie in höchstem Maße gefordert und leisten eine sehr gute Arbeit. Dies geht nachvollziehbar zulasten der regulären Aufgabenwahrnehmung. Deshalb soll mehr Zeit für die Neustrukturierung der sozialen und gesundheitlichen Beratung zur Verfügung stehen“, so die Ministerin.