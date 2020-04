Livechat Coronakrise : Konzert, Training oder Urlaub nicht möglich – was sind meine Rechte?

Fragen rund ihr Recht als Verbraucher beantworten am Mittwoch ab 15 Uhr unsere Expertinnen Sylke Sielaff und Nicole Mutschke.

von Dirk Buchardt

20. April 2020, 18:38 Uhr

Die Coronakrise trifft uns auch im ganz privaten Bereich. Fragen dazu werden in unserem Livestream am Mittwoch ab 15 Uhr von unseren Expertinnen Sylke Sielaff (Verbraucherzentrale MV) und Nicole Mutschke (Rechtsanwältin) beantwortet. Sie können sich gern auch diesen Artikel bereits bookmarken - wir werden hier am Mittwoch den Livechat einbetten.

Haben Sie schon vor längerer Zeit Urlaub gebucht – und fragen sich: Was nun? Bekomme ich mein Geld zurück? Gibt es Unterschiede zwischen Pauschal- und Individualtouristen? Wie sieht es mit den Rückholkosten aus - kommen da noch Forderungen auf Urlaubsabbrecher zu?

Oder haben Sie Konzerttickets gekauft, vielleicht sogar geschenkt bekommen: Kann ich auch hier auf Rückerstattung meiner Kosten bestehen oder muss ich mich mit Gutscheinen zufriedengeben? Theaterbesuche, Mal- oder Tanzkurse, das Training im Fitness-Studio: Gilt hier "Keine Leistung, kein Geld?" Die Auflistung könnte bestimmt noch endlos weitergeführt werden.

Haben Sie Fragen zu diesem Thema rund um Ihr Recht als Verbraucher, dann schreiben Sie uns gern schon vorab an redaktion@medienhausnord.de oder nutzen sie die Möglichkeit der Kommentierung während des Livestreams auf unseren Facebook-Seiten.

