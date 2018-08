Kaufverhalten : Kreuzfahrer nehmen nur Leichtes mit

Bei Kunsthandwerkern stöbern besonders die Passagiere aus fernen Ländern gerne.

von Maria Pistor

17. August 2018, 05:00 Uhr

Wenn der Markt der Kunsthandwerker von Julia Miksch und die Ankunft von Kreuzfahrtschiffen auf einen Termin fallen, freuen sich die Künstler. Dann besteht die Chance, dass schon mal das eine oder andere Exponat in den Koffern der Kreuzfahrtgäste landet. Es gibt allerdings eine Einschränkung: „Es muss eher klein, handlich und leicht sein, was die Gäste mitnehmen“, weiß Veranstalterin Julia Miksch, die das Atelier Seidiges führt.

„Bei mir nehmen die Gäste schon mal Seidentücher mit, besonders gefragt sind derzeit Regenbogenfarben“, sagt die Künstlerin. Auch Hagen Stüdemann, der für sein eigenes Küstenlabel T-Shirts herstellt, kam schon in den Genuss, dass Spanier für ihre ganze Familie T-Shirts mitgenommen haben. „Das waren bestimmt so sechs Stück auf einmal, für die Enkelkinder und Kinder haben sie mir erzählt“, sagt der Mann, der auch Musiker ist. Alle Entwürfe fertigt er mit dem Bleistift an. „Dann zeige ich sie meinen drei Kindern, ob sie die Bilder verstehen, wie ihnen die Farben gefallen und anderes“, erzählt er. Ada-Alice ist zwölf Jahre, Ruben ist sieben und Amanda ist fünf Jahre alt. Und sie finden es spannend, was ihr Papa da kreatives herstellt.

Besonders beliebt: Bilder mit dem Warnemünder Leuchtturm

Auch Marinemaler Mario Hennings ist immer bei dem Markt dabei. Der Sohn des Marinemalers Norbert Hennings frönt dieser Leidenschaft bereits seit 1994. „Für die Märkte nehme ich immer Druckgrafiken mit, Originale nimmt selten einer auf Märkte mit“, weiß er. Besonders beliebt sind bei seinen Grafiken Bilder mit dem Warnemünder Leuchtturm, Schiffsansichten und ähnliches. „Ich habe sie gerahmt und ungerahmt, es gibt sie in Mini, aber auch etwas größer“, erzählt er. Zu denen, die auch Exponate haben, die in die Koffer der Kreuzfahrtgäste passen, gehört Annette Ebel aus Rostock vom Label Gestricktes und Genähtes.

„Gerade unikate Gardinen, gestrickte Kleider oder Pullover, das nehmen die Gäste schon gern mal mit“, sagt die Handarbeitsexpertin. Seltener landen Keramik oder größere Kunstwerke in den Koffern der Kreuzfahrtgäste. „Das hängt mit der Bruchgefahr und dem Gewicht zusammen“. Der nächste Markt ist am 30. August auf der Promenade.