Konjunktur : Krieg in Ukraine trübt Stimmung der ostdeutschen Wirtschaft

Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine hat sich die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft massiv abgekühlt. „Ausschlaggebend für den Rückgang war die drastische Reduktion der Geschäftserwartungen in allen Wirtschaftsbereichen“, stellten die Experten des Ifo-Instituts in Dresden am Mittwoch fest. Der Geschäftsklimaindex sei auf 93,2 Punkte eingebrochen - im Vergleich zu 99,9 im Vormonat. Im Februar hatte das Institut noch einen Aufwärtstrend festgestellt.

Besonders pessimistisch blickten demnach viele Unternehmen auf die kommenden Monate. So brachen etwa die Erwartungen im Verarbeitenden Gewerbe deutlich ein. „Der zu Jahresbeginn vorherrschende Optimismus ist passé, die Unternehmen blickten überwiegend pessimistisch in die Zukunft“, konstatierten die Experten. Auch bei den Bauunternehmen, im Dienstleist...

