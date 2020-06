Subventionsbetrug beim Bau von Yachthafenresidenz „Hohe Düne“: Staatsanwalt fordert Haftstrafe für Ex-Wirtschaftsminister Ebnet

von Andreas Frost

29. Juni 2020, 19:00 Uhr

Beharrlich, aber anscheinend auf verlorenem Posten hat sich Staatsanwalt Harald Nowack seit Jahren für eine Verurteilung von Mecklenburg-Vorpommerns ehemaligem Wirtschaftsminister Otto Ebnet eingesetzt. Gestern beantragte er vor dem Landgericht in Schwerin zweieinhalb Jahre Haft für den einst im Land führenden SPD-Politiker. Nach Ansicht von Nowack hat sich Ebnet wegen Beihilfe zum schweren Subventionsbetrug und wegen Untreue gegenüber der Staatskasse schuldig gemacht, als er zuließ, dass dem 100 Millionen Euro teuren Hotelkomplex „Hohe Düne“ in Rostock-Warnemünde im Jahr 2002 Subventionen in Höhe von 47,5 Millionen Euro bewilligt wurden. Nach Ansicht des Staatsanwalts war es illegal, dem norwegischen Investor Per Harald Lökkevik so viel Geld zu gewähren.

Aber nicht nur die Verteidiger, sondern auch das Gericht haben längst signalisiert, dass krumme Geschäfte, falls sie überhaupt stattgefunden haben, nicht zu beweisen seien. Ein Freispruch irgendwann im späten Sommer ist wahrscheinlich. Nowack könnte mit einem Freispruch für Ebnet vorläufig leben. Ein Freispruch beruht auf einem Urteil. Und ein Urteil unterbricht die Verjährung. Die tritt eigentlich Anfang 2021 ein. Ruht aber die Verjährung, kann Nowack hoffen, dass der Bundesgerichtshof das anstehende Schweriner Urteil aufhebt und einen neuen Prozess anordnet. Dann müsste Ebnet, inzwischen 75 Jahre alt, erneut vor Gericht erscheinen. Ebnet hält sich für unschuldig und den Prozess im Übrigen für Verschwendung von Steuergeldern.

Im Kern geht es in dem Prozess darum, ob – wie die Verteidiger meinen – an der Warnowmündung zwei Hotels stehen, die eng zusammenarbeiten oder aber ob es sich um eine einheitliche Hotelanlage handelt, die nur zum Schein nach außen geteilt wurde. Denn durch die „künstliche“ Teilung in angeblich zwei Hotels konnten angeblich in der Summe mehr Subventionen gezahlt werden, als es für ein großes Hotel möglich war, so die Staatsanwaltschaft. Ihrer Meinung nach ist die Anlage mit insgesamt rund 370 Zimmern als einheitliches Projekt von Lökkevik geplant, betrieben und vermarktet worden und sie sei nicht ohne große Schwierigkeit in zwei Hotels aufzuteilen.

Auch für einen mitangeklagten Manager der Ostsee-Sparkasse in Rostock sowie einen Steuerberater Lökkeviks beantragte die Staatsanwaltschaft Bewährungsstrafen wegen Untreue beziehungsweise Beihilfe zum Subventionsbetrug.

Das Verfahren gegen Lökkevik als Hauptbeschuldigten ist abgetrennt worden und wird gesondert fortgesetzt. Ihm wird neben dem vermeintlichen Betrug bei der Beantragung der Subventionen auch vorgeworfen, die staatlichen Zuschüsse zum Teil für ein anderes Bauvorhaben als die Yachthafenresidenz ausgegeben zu haben. Lökkevik wurde 2015 vom Landgericht Rostock in einem ersten Prozess im Hauptanklagepunkt freigesprochen. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf das Urteil 2017 und ordnete einen neuen Prozess an. Es könnte nicht der letzte in diesem Zusammenhang sein.