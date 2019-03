Restaurants in mv : Küchenchefs punkten im Bundesvergleich

53 Häuser in MV unter den besten Restaurants Deutschlands

von Torsten Roth

05. März 2019, 19:25 Uhr

Das sind die besten Häuser in Mecklenburg-Vorpommern: Der Butt in Rostock und das Klassenzimmer – Alte Schule in Fürstenhagen bei Feldberg zählen zu den Top-Restaurants in Deutschland. Die beiden Unternehmen gehören zu den 100 Häusern der gestern veröffentlichten Gastrotel-Bestenliste in Deutschland. Bundesweit waren mehr als 2000 Restaurants auf Basis der fünf großen, bundesweiten Restaurantguides Feinschmecker, Gault Millau, Gusto, Michelin sowie Varta analysiert worden – inzwischen zum 33. Mal.

Zu den Top-10 des renommierten Branchen-Rankings in MV zählen zudem Ostseelounge Dierhagen, Freustil in Binz, Gourmet-Restaurant Friedrich Franz in Bad Doberan, Ich weiß ein Haus am See in Krakow, The O’Room Heringsdorf aber auch das Gutshaus Stolpe an der Peene, das Weinhaus Uhle in Schwerin und Blauer Salon in Heringsdorf in Ahlbeck. Mit dabei auch Bornmühle - Lisette in Groß Nemerow, Büttner’s in Greifswald, Forsthaus Strelitz in Neustrelitz und Weißer Salon in Heringsdorf, Schimmel’s in Wustrow sowie Bernstein in Heringsdorf.

Insgesamt listet der Gourmet-Führer 53 Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern auf, die meisten in Heringsdorf auf Usedom. Aber auch Häuser wie der Niederländische Hof Schwerin, Ambiente Ludwigslust und Fischhaus am Schaalsee in Zarrentin und Borwin Hafen-Restaurant Rostock zählen dazu. Erstmals ist auch das Blüchers-Gourmetbistro im Schlosshotel Fleesensee in die Bestenliste aufgestiegen, teilte Schlosshotel -Eigner 12.18. Investment Management gestern mit. Küchenchef Georg Walther habe mit seinen regionalen Kreationen punkten können, hieß es.