Kulturhaus Mestlin : Künstlerische Biotope

Einmal mehr wurde das Kulturhaus Mestlin zum Schauplatz bildender Kunst. Gezeigt wird nun im siebten Jahr die Ausstellung „Kunstlandschaft“. Mitten im kleinen Dorf, quasi inmitten der natürlichen Landschaft lässt sich diese „Kunstlandschaft“ als ein Spektrum von zeitgenössischen Werken, vornehmlich aus Mecklenburg Vorpommern, erwandern.

Landschaft, als Metapher gelesen oder nicht, ist außerdem das Motto der Schau. Und der weit auslegbare Begriff erwies sich als idealer Griff von Kurator Andre van Uehm, da er den Künstlern viel Raum für die jeweils eigene subjektive Annäherung an das Thema gewährte. Jenseits von verbindlicher Bildsprache zeigen etwa 20 Künstler sehr unterschiedliche Herangehensweisen in der Kombination von Material, Technik, Stil, Interpretation.

Wer die Ausstellung besucht, blickt wie durch ein Kaleidoskop auf das Thema Land und Landschaft, jedes dieser im Kulturhaus versammelten künstlerischen Biotope verlangt einen Perspektivwechsel. Und sucht man, unterwegs durch die Ausstellungsräume, nach Übereinstimmungen zwischen den Werken der verschiedenen Künstler, was nur natürlich ist, so landet man immer wieder beim Befund „total anders“.

Total gegensätzlich sogar. Schon mit dem Eintritt in den Ausstellungsbereich im ersten Stock erscheint der Kontrast zwischen den in den Formaten sogar annähernd gleich großen Bildern von Karin Camara und Jürgen Weber, die sinnigerweise einander gegenüber hängen, wie programmatisch für die Ausstellung. „Dieser Maler ist einer, der seine starke Emotion geradezu raushaut“, sagt Andre van Uehm über die expressiven, eher dunklen Bilder des Rostockers Weber. Einen „erregenden Impuls“ möchte er geben, schreibt der Maler in einer kurzen Selbstdarstellung und sogar in der improvisiert wirkenden Herstellung der Leinwand scheint die ungeduldige, emotionale Tat des Malvorgangs noch ablesbar zu sein. Wie anders, nur zart sich von den nachgedunkelten Wänden abhebend, muten die Landschaften von Karin Camara an. Auch hier, wie so oft schon in Dichtung und Malerei, ist Landschaft Spiegel der Seele. Camara malt „plein air“, ausschließlich vor Ort und bei Wind und Wetter. Die Landschaft tröste sie, gebe ihr Ruhe, berichtet die Künstlerin. Betrachtet man ihre reduzierten, teils zeichenhaften Landschaften, mag man sich den Prozess der Verwandlung vorstellen, den die Künstlerin von der Betrachtung der realen Landschaft bis hin zu dieser Wiedergabe des fast nicht mehr Gegenständlichen durchläuft.

Es bedarf kaum der Erwähnung, dass Landschaft, wie in den Bildern von Joachim Lautenschläger und Krys Robertson, auch als Stadt-, als Häuserlandschaft verstanden wird. Wiederum Teile, die fürs Landschaftsganze stehen, sind u. a. Andre van Uehms Birkenbilder. Effektvoll an einer der Stirnseiten gehängt, überraschen die beiden großformatigen Fotografien nicht nur durch die Reduktion – in stundenlanger Arbeit am Computer wurden die Bäume aus der umgebenden Landschaft herausdestilliert –, sondern auch durch ihre fein gezeichnete Charakteristik. Wirken die schlanken, blattlosen Bäume schon aus der Entfernung filigran, so offenbaren sich in der Nähe im Detail Feinheiten im Relief und in den Kontrasten der Rinde, deren Effekt überrascht.

Nur wenige Streiflichter können in diesem Rahmen auf die Ausstellung geworfen werden. Der Besuch durch neugierige Kunstfreunde hingegen offenbarte sie als Ganzes und in der Sorgfalt und Professionalität, die der Kurator nun zum siebten Mal schon auf seine Kunstlandschaft verwandt hat. Es lohnt sich.









Die Ausstellung ist noch an den kommenden zwei Wochenenden jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.