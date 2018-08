Landwirtschaft : Kürbisernte in MV - „Alles richtig gemacht“

Auch Kürbisse mögen wohl die Hitze: In MV beginnt Ernte drei Wochen früher als üblich

von Jürgen Drewes

25. August 2018, 16:00 Uhr

„Ich wollte einfach mal was anderes probieren“, sagt Kartoffel- und Gemüseexperte Herwig Elgeti. Erstmals hat der promovierte Landwirt in Broderstorf am Stadtrand von Rostock in diesem Jahr Kürbisse angebaut – 15 verschiedene Sorten, vom kleinen Mikrowellenkürbis bis hin zum Roten Zentner, Zierkürbisse inklusive.

Was er beim Pflanzen im Frühjahr nicht ahnte: Dass dies ein extrem trockenes und mitunter sehr heißes Jahr werden würde. „Wir haben keinerlei Möglichkeiten, unsere Felder zu bewässern. Dass es dennoch eine gute Ernte geben wird, überrascht schon“, sagt Elgeti und schaut über sein nach wie vor grünes Feld mit fast weißen bis dunkelroten Kürbisfarbtupfern mittendrin. „Aber anscheinend haben wir alles richtig gemacht“, meint er. „Hätten wir den Acker vor dem Pflanzen gepflügt, wäre das nichts geworden. Das hätte nur das Wasser aus dem Boden gezogen.“

Stattdessen hat er mit Ehefrau Monika im Mai Pflanze für Pflanze in den seit Herbst ruhenden Boden gesetzt, viele Tausend auf einen Hektar. Eine mühevolle Handarbeit, zumal jeder einzelne Pflanzballen zuvor stundenlang gewässert wurde. Doch die Mühe hat sich gelohnt. Seit Mitte August wird geerntet.

Früchte deutlich früher reif

Bei der Biokürbis Steinhausen UG unweit von Wismar fällt die Ernte nach Aussage von Geschäftsführer Michael Brink durchschnittlich aus. „Kürbisse mögen halt warmes Wetter, allein Regen hat gefehlt“, macht der Chef des mit über zehn Hektar größten Kürbisanbauers im Land deutlich. Die Früchte sind etwa drei Wochen früher reif als im Schnitt.

Der offizielle Start in die Kürbissaison wird in Steinhausen traditionell am 3. Oktober gefeiert. Ob es bis dahin noch spürbare Ertragszuwächse gibt, bleibe abzuwarten, heißt es.

Herwig Elgeti räumt der einen oder anderen Blüte in seinem Feld durchaus noch die Chance ein, sich zu einem erntereifen Kürbis zu entwickeln. Monika Elgeti macht unterdessen die ersten geschnittenen Früchte versandfertig. Jeder einzelne Kürbis wird per Hand geputzt, bewertet und, wenn für gut befunden, gewogen und mit einem Etikett versehen. So geht er beim Einzelhandel später durch die Kasse. „Ich habe mehreren Händlern im Frühjahr mein Vorhaben angekündigt und gefragt, ob sie Interesse an Kürbissen aus der Region haben. Alle haben zugesagt, und so muss ich mir um den Absatz keine Sorgen machen“, sagt Elgeti. Geliefert wird ständig frisch. Den Anfang machen Hokkaidos. Die orangefarbenen Früchte sind wesentlich größer als bekannte Vertreter dieser Art. „Wir nutzen den züchterischen Fortschritt dieser Hybridsorte, die neben der Größe meines Erachtens auch im Geschmack zugelegt hat“, gibt der Gemüsebauer zu verstehen.

Kürbisse rechtzeitig zu Helloween fertig

Ursprünglich wurden in Elgetis Familienbetrieb dort, wo jetzt Kürbisse stehen, Wruken angebaut. „Die kamen mit dem Wetter zuletzt aber überhaupt nicht mehr zurecht“, sagen die Elgetis. Kürbisse schienen mit dem sich verändernden Klima dagegen gut klar zu kommen.

Auch in Karls Erlebnisdörfern wird der Kürbis gefeiert. Von diesem Sonnabend an weisen Pyramiden mit bis zu 60 verschiedenen Kürbissorten auf die bis November dauernden Feste in den Ausflugszielen in Rövershagen, Zirkow, Koserow sowie in Warnstorf bei Lübeck und Elstal bei Berlin hin.

Die großen Halloweenkürbisse werden nach Angaben der Anbauer rechtzeitig erntereif sein. „Noch fehlen ein paar Zentimeter“, schätzt Elgeti. Dabei sind die Früchte schon groß wie Autoräder. „Doch je umfangreicher, desto gruseliger die Gesichter, die dort hineingeschnitzt werden können“, sagt der Landwirt und freut sich auf die Ernte im Oktober.