Jahrestagung in Negast : Küstenfischerei funkt SOS – Ruf nach Neuanfang

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Angesichts der anhaltend sinkenden Zahl von Kutter- und Küstenfischern in MV hat der Landesverbandschef Günter Grothe einen Neuanfang gefordert. „Wir müssen uns einen Ruck geben“, sagte Grothe gestern auf der Verbandsjahrestagung in Negast vor rund 50 Fischern. Grothe schlug die Schaffung einer landesweit operierenden Erzeugerorganisation vor, in der die Ostseefänge eingebracht und gemeinsam unter einheitlicher Marke vermarktet werden.

Von den mehr als 1000 Betrieben der Kutter- und Küstenfischerei zu Wendezeiten gibt es nach Angaben des Agrarministeriums nur noch 234. Allein im vergangenen Jahr gaben 22 Fischer das Handwerk auf. Aufgrund der Altersstruktur in der Fischerei – rund 30 Prozent der Küstenfischer sind älter als 60 Jahre – erwartet das Ministerium weitere Betriebsaufgaben in den kommenden Jahren.

Mit einer Erzeugerorganisation gebe es einen handlungsstarken Partner auch für die Politik, warb Grothe für den Zusammenschluss. „Niemand da draußen wird das Sterben der Betriebe aufhalten. Wir können uns nur selber helfen.“ Er kritisierte auch die eigene Branche. Egoistische Vermarktungswege hätten zu-sätzlich die Preise verdorben.

Das Agrarministerium begrüßte die Vorschläge. „Setzen Sie sich zusammen, wie Sie die Fänge gemeinsam vermarkten können“, appellierte der Agrar-Staatssekretär Jürgen Buchwald an die Fischer. Das Ministerium habe Möglichkeiten, eine Neuausrichtung der Fischerei zu unterstützen. „Staatliche Hilfen machen aber nur Sinn, wenn sie Hilfe zur Selbsthilfe sind.“ Die Küstenfischer sind skeptisch, ob eine Direktvermarktung der Fänge so funktioniert wie bei den Binnenfischern, die damit höhere Erlöse erzielen. „Wir haben deutlich größere Fangmengen in der Küstenfischerei. Wir sind auf die industrielle Verarbeitung angewiesen“, schimpfte Fischer Thomas Brauns aus Freest. Der Vorschlag einer Erzeugerorganisation wurde von den Fischern zurückhaltend aufgenommen.

Ihnen brannten andere Themen unter den Nägeln: In diesem Jahr mussten die Fischer bereits eine 56-prozentige Senkung der Dorschquote hinnehmen. „Wir können nicht mehr planen“, kritisierte der Hiddenseer Fischer Steffen Schnorrenberg.

Nach Angaben des Agrarministeriums wurden 2016 mit einer Gesamtanlande-Menge von 16 400 Tonnen Fisch aus der Kutter- und Küstenfischerei Erlöse von 10,26 Millionen Euro erzielt. Das waren knapp 0,7 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.