Anti-Stress-Therapie : Kuscheln mit Kühen

Kuscheln mit Kühen: Die Schwarzbunten im westmecklenburgischen Damshagen laufen Besuchern neugierig entgegen und stupsen sie sanft an. „Kraul mich, soll das heißen“, übersetzt Jessica Schroth. Die Pferdezüchterin und ausgebildete Reittherapeutin ließ sich Anfang des Jahres samt Familie und Tieren im Klützer Winkel nahe der Ostseeküste nieder und stellte neue Mitarbeiter ein: Rinder, die während der Milchmarktkrise so wie Tausende Artgenossen den Job verloren. Fünf Kühe kaufte Schroth der Erzeugergemeinschaft Cramonshagen ab, die den Viehstall dichtmachte und die meisten Tiere zum Schlachter geben musste.

Eine Scheune in Damshagen bauten Jessica Schroth und ihr Mann Holger zum luftigen Stall für Therapiepferde und Rinder um, die Wiese daneben wurde zur Weide. Neun erwachsene Kühe gehören zur Herde, drei Kälber wurden inzwischen geboren. Die Kleinen bleiben bei den Müttern und trinken die Milch, die noch vor Kurzem zu Dumpingpreisen an die Molkereien geliefert wurde. Die Ausbildung der Therapiekühe läuft. Sie müssten lernen, die Nähe zum Menschen auszuhalten, erklärt Schroth. Bis auf ein einziges scheues Tier hätten alle das Zeug zur „Kuschel-Kuh“, die dürften nun ohne Halsband herumlaufen.

Kühe zum Schmusen, das sei ein Novum in Deutschland, sagt Landwirt Xander van Diggele, früher Herdenmanager in Cramonshagen. In Holland und der Schweiz kämen solche „Knüffel-Kühe“ manchmal bei Stress oder Burnout-Syndrom zum Einsatz, erzählt er. Hunde, Delfine, Lamas, Pferde sind anerkannte Therapietiere, die Heilkräfte der Natur für Körper und Seele erwiesen. Doch eine Rinder-Kur zum Abschalten und Entspannen, die sei wohl einzigartig, meint der Holländer. „Toll, wenn damit Menschen geholfen werden kann, die nach dem letzten Strohhalm suchen, um gesund zu werden.“

Was Pferde für die Körperwahrnehmung und die Motorik des Menschen leisten, das können Kühe Gutes für die psychische Gesundheit bewirken. Davon ist Jessica Schroth überzeugt. „Kühe strahlen eine große Ruhe aus und sind dabei unheimlich neugierig und verspielt. Sie genießen es regelrecht, gekrault und gekrabbelt zu werden. Das nutzen wir für die Therapie von psychosozialen Störungen bei Kindern ebenso wie bei Stress-Syndromen Erwachsener.“ Angesprochen seien Berufstätige, Städter, Ehepaare, Familien mit Kindern. Eine Kuh-Kur könne einem schweren Burnout womöglich vorbeugen.

Schon eine Stunde Schlendern mit den Schwarzbunten über die grüne Weide genügt, um zu „entschleunigen“. Das Handy bleibt aus, es gibt nichts zu tun. Sinn der Übung: Seele baumeln lassen. Den Takt geben die behäbigen Wiederkäuer vor, die sich mit engelsgleicher Geduld streicheln lassen und zum Anlehnen einladen. „Der Therapeut ist hier nur Mediator, der die Kuh-Signale übersetzt“, sagt die Expertin. Im besten Fall lege sich das Rind, eigentlich ein Fluchttier, in Gegenwart des Menschen nieder und schmatze friedlich vor sich hin – ein Dankeschön in Kuh-Sprache.

Hektik, Stress, Müdigkeit, Rücken- und Magenschmerzen könnten Symptome für psychosomatische Erkrankungen sein, meint Jessica. Manager und Mütter lebten mit Überforderung, Schüler mit Prüfungsängsten, Lehrer, Ärzte, Pfleger, sogar Landwirte hätten Stress. „In unserer schnelllebigen Zeit können wir uns kaum privat abgrenzen, sind ständig erreichbar, Langeweile gilt als Makel – da muss Druck raus.“ Anders als beim therapeutischen Reiten oder dem Umgang mit Pferden gehe es beim Kühe-Kuscheln darum, das Tempo runterzufahren. „Eine lange Weile nur ich selbst sein, dabei können diese Tiere helfen.“

Auf der Koppel in Damshagen mampfen glückliche Kühe grünes Gras, Kälber toben umher oder schlummern friedlich zwischen gelben Butterblumen. Krasser könne der Kontrast zur Wirklichkeit kaum sein, in der weiterhin Betriebe schließen und Tausende gesunde Milchrinder aussortiert würden, weil sie überflüssig, zu alt oder nicht von passender Statur sind für die Melkroboter, meint Schroth. Ihr Hof werde daher sicher noch größer werden.

Schnupperangebote zum Kühe-Kuscheln für eine Burnout-Prophylaxe solle es bald für Urlauber und Einheimische geben. Später könnten dann Manager-Kurse zur Anti-Stress-Therapie entwickelt werden, erklärt Holger Schroth. Die tierischen Helfer und Lehrmeister in Sachen Entspannung blieben dabei stets in ihrer natürlichen Umgebung – unter freiem Himmel. Und sie sollen noch eine weitere Aufgabe erfüllen: Sobald die Kälber die Milch nicht mehr brauchen, würden die Kühe wieder gemolken, in Maßen allerdings und nur für den Eigenbedarf.

von Grit Büttner

erstellt am 10.Jun.2017 | 05:00 Uhr