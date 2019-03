Airport Rostock-Laage : Land stockt Finanzhilfe für Flughafen auf

Der Flughafen Rostock-Laage erhält einen Kredit von 1,4 Millionen Euro.

von Torsten Roth

06. März 2019, 20:00 Uhr

Lichtblick auf dem Rollfeld: Das Land stockt die Finanzhilfe für den in die Krise gerutschten Flughafen Rostock-Laage auf. Zum Ausgleich der für dieses Jahr erwarteten zusätzlichen Millionenverluste reicht Schwerin kurzfristig dem Airport einen Kredit in Höhe von 1,4 Millionen Euro aus, kündigte Verkehrs-Staatssekretärin Ina-Maria Ulbrich am Mittwoch an – zusätzlich zu dem bereits zur Verfügung gestellten Zuschuss von einer Millionen Euro aus der Landeskasse.

Großteil der zu erwartenden Passagiere verloren

Nach der Insolvenz der Fluggesellschaften Germania und Flybmi hatte Laage einen Großteil seiner für dieses Jahr erwarteten Passagiere verloren. Im vergangenen Jahr waren auf dem seit Jahren verlustreichen Flughafen erstmals knapp 300 000 Passagiere abgefertigt worden, allein 130 000 waren Fluggäste von Germania. Der Flughafen brauche jetzt „zusätzliche Unterstützung aller Beteiligten“, forderte Ulbrich die kommunalen Eigner zu weiteren Hilfen auf. Das Land gewähre das Darlehen unter der Bedingung, dass die Gesellschafter des Flughafens ihrerseits die zugesagten Zuschüsse in Höhe von 1,8 Millionen Euro für dieses Jahr und in den kommenden Jahren erbringen. Darüber hinaus erwarte das Land, dass die Gesellschafter des Flughafens dessen Eigenanteil für anstehende Investitionsmaßnahmen bereitstellten.

Ein wichtiges Signal des Landes, bewertete Oliver Brünnich, Geschäftsführer des kommunalen Flughafeneigners RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding die Landeshilfe. Damit könne die durch den Ausfall der Flüge erwartete Deckungslücke von 1,4 Millionen Euro ausgeglichen werden. Jetzt müsse allerdings zusammen mit dem Land und den anderen kommunalen Gesellschaftern nach einem langfristigen Standortkonzept gesucht und dfaür alle Optionen diskutiert werden. Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling hatte den Einstieg des Landes als Gesellschafter des Flughafens gefordert. Das weitere Vorgehen stand gestern Abend auch in der Rostocker Bürgerschaft auf der Tagesordnung. Ende März soll in einer Sondersitzung über ein Zukunftskonzept beraten werden.

Neue Partner bringen Hoffnung zurück

Indes ist es dem Airport offenbar gelungen mit neuen Partnern einen Teil der für dieses Jahr erwarteten Ausfälle auszugleichen. Mit Flügen nach Antalya, Palma de Mallorca und Hurghada seien „50 Prozent der Kapazitäten der bisherigen Sommerflüge ersetzt“ worden, kündigte Flughafenchefin Dörte Hausmann gestern auf der Tourismusmesse ITB in Berlin an. Zusätzlich werde mit drei Fluggesellschaften über die Wiederaufnahme der Flüge nach München verhandelt. Die spanische Airline Level werde außerdem freitags auf der Linie Laage - Wien fliegen.