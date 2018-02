Mecklenburg-Vorpommern : Land zahlt für Preisgelder Zehntausende Euro

Gastredner, Catering, Moderation: Hohe Kosten für die Organisation von Auszeichnungsveranstaltungen

von Torsten Roth

16. Februar 2018, 21:00 Uhr

Zuschuss aus der Staatskasse: Die Landesregierung hat sich in den vergangenen Jahren aus der Vergabe von Landespreisen zurückgezogen. MV beteiligt sich derzeit an zehn Wettbewerben und würdigt damit herausragende Leistungen in Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, ergab eine Umfrage unter den Ministerien. Vor vier Jahren hatte das Land noch 17 Preise vergeben oder sich daran beteiligt.

Kultur- und Unternehmerehrungen oder Technologie- und Altenpflegepreise: Das kostet. Gemeinsam mit Partnern von Kammern und Verbänden sowie den Sparkassen haben die Stifter für die zumeist jährlich, in einigen Fällen auch alle zwei oder drei Jahre vergebenen Auszeichnungen insgesamt ein Preisgeld von 132 000 Euro ausgelobt. Am meisten lassen sich das Bildungs- und das Wirtschaftsministerium die Ehrung außergewöhnlicher Leistungen kosten. 50 000 Euro zahlt das Land für den alle zwei Jahre zusammen mit den Nordländern vergebenen und mit insgesamt 250 000 Euro dotierten Wissenschaftspreis, geht aus einer Preisliste der Staatskanzlei hervor. Das Wirtschaftsressort beteiligt sich an dem mit 15 000 Euro dotierten und in verschiedenen Kategorien vergebenen Unternehmens-Oscar. Daneben gibt es Geld für den mit den drei Industrie- und Handelskammern ausgelobten 10 000 Euro teuren Ludwig-Bölkow-Technologiepreis.

Am zurückhaltendsten ist das Landwirtschaftsressort: Gerade einmal mit je 1450 Euro würdigt Agrarminister Till Backhaus (SPD) hervorragende Leistungen in der Pflanzen- bzw. Tierzucht.

Zu den Preisgeldern gibt das Land Zehntausende Euro für die Organisation der Wettbewerbe aus. Kritiker hatten in der Vergangenheit die Frage der Verhältnismäßigkeit gestellt: So liegen beispielsweise die Kosten für die Preisverleihung des Unternehmerpreises um ein Vielfaches über dem Preisgeld – insgesamt 60 000 Euro u. a. für Stele, den Gastredner, Moderation, Filmproduktion, Raummiete, Technik und Catering. Zwei Drittel zahlt das Wirtschaftsministerium, 20 000 Euro Kammern, Sparkassen und Unternehmerverband. „Gelder für Preise und Aufwendungen für Veranstaltungen lassen sich nicht vergleichen. Der unternehmerische Preis und auch der feierliche Rahmen der Veranstaltung haben sich über die Jahre etabliert“, rechtfertigt Gunnar Bauer, Sprecher des Wirtschaftsministeriums, das Verfahren: „Die hohen Teilnehmerzahlen sind Beleg dafür.“ Das Engagement der heimischen Wirtschaft werde mit vielen Unternehmern und ihren Mitarbeitern an diesem Tag besonders gewürdigt.