kita-Beiträge : Landesregierung plant ab 2019 Kita-Beitrag nur noch für ein Kind

Eltern mit mehreren Kindern in Kita und Hort sollen von 2019 an nur noch für einen Sprössling Beiträge bezahlen

von svz.de

17. April 2018, 20:45 Uhr

Eltern mit mehreren Kindern in Kita und Hort sollen von 2019 an nur noch für einen Sprössling Beiträge bezahlen. Für das zweite und alle weiteren Kinder sollen die Elternbeiträge entfallen, teilte ein Regierungssprecher gestern nach der Kabinettssitzung in Schwerin mit. Eine Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes gab das Kabinett zur Anhörung frei. Verbände und Organisationen können nun ihre Meinung zu der geplanten Gesetzesänderung äußern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte: „Wir halten, was wir vor der Wahl angekündigt haben, und gehen sogar noch darüber hinaus.“ Zunächst war geplant, dass Eltern ab 2019 für das zweite Kind in der Kita nur noch die Hälfte zahlen und ab dem dritten gar nichts mehr.

Schwesig erklärte, dass Eltern, die zwei oder mehr Kinder in der Kita haben, besonders hohe Belastungen zu tragen haben. „Da kommen schnell mehrere hundert Euro im Monat zusammen.“ Deshalb sollten diese Eltern gezielt entlastet werden.

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) ergänzte: „Damit machen wir nach der 50-Euro-Entlastung in diesem Jahr einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur beitragsfreien Kita.“ Die Landesregierung will sich nach Abschluss der Anhörung erneut mit der geplanten Gesetzesänderung befassen und diese dann in den Landtag einbringen.