Fünfte Jahreszeit in MV : Landesweiter Faschingsauftakt

erstellt am 12.Nov.2017 | 20:30 Uhr

Schwerin eröffnet die närrische Siason

Schweriner Oberbürgermeister Rico Badenschier musste stellvertretend für seine Amts-Schwestern und Amtsbrüder im Land den Stadtschlüssel und damit die Regierungsgeschäfte an die Karnevalisten abgeben. Denn in diesem Jahr war die Landeshauptstadt Gastgeber der landesweiten Eröffnung der närrischen Saison.

Narren machen Rostock unsicher

Reges Treiben am Neuen Markt in Rostock: Dort hatten sich Hunderte Karnevalsfreunde – viele von ihnen in bunte Kostüme gehüllt – versammelt, um den jährlichen Umzug durch die Innenstadt mit anstehendem Rathaussturm zu begehen.

Dabel: Mit Käpt’n Schliehe hart am Wind

Zwischen Seemannsgarn und Romantik: Der Karnevalclub Dabel hat den Rathausschlüssel erobert.

Sternberg: Egon hatte wieder einen Plan

Bürgermeister Armin Taubenheim gab sich sehr sicher auf dem Balkon seines „Herrschaftssitzes“, dass die Rathauserstürmung durch den Sternberger Carnevals Club diesmal auffällt.

Funkenmariechen aus Rühn spitze

Lila Schweinchen, ein Tramp-eltier und vieles andere mehr – beim Fasching in Rühn gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Vor allem aber haben die Karnevalisten des Kulturvereins Rühn klasse Tänzerinnen.

Ein „Helau!“ auf die neue Session

Die Narren sind los in den Faschingshochburgen Güstrow, Weitendorf, Laage und Krakow am See. Mit einem den feiergünstigen Sonnabend treffenden 11.11. übernahmen sie für die „fünfte Jahreszeit“ zumeist zünftig die Macht.

Vellahn: Die Jecken sind wieder los

Patrick Schomann wurde einst als 16-Jähriger zum Jugendminister im Vellahner Carneval Club (VCC) ernannt und begeistert sich seitdem nicht nur für das jecke Treiben in seiner Heimat.

Dömitz: Mit Bautrupp in die fünfte Jahreszeit

Prinz Torsten II. (Heinrich) und Prinzessin Jana (Scholz) waren am Sonnabend mit dem Ende der Prunksitzung des Dömitzer Carneval Clubs (DCC) im Kulturhaus das bejubelte Regentenpaar der 63. Session.

In Laasch geht der Spaß weiter

Mit Konfetti-Kanone, Schunkelliedern und „Groß Laasch, Helau“ hat der GLCC am Sonnabend um 11.11 Uhr die neue Session eingeläutet. „Nach 36 Jahren gibt man nicht so einfach auf“, sagte Präsident Heino Kühl.

Fasching in Parchim wieder Leben eingehaucht

Freundlich klopfte es am Samstag an die Tür des Parchimer Rathauses. „Wenn Sie die Tür öffnen, versprechen wir, auch nur 99,9 % der Stadtkasse zu plündern!“. Wer kann es dem Stadtoberhaupt verdenken, dass er da ein wenig zögerte…

Narren in Suckow sind Geburtstagslaune

Mit einem großen Festumzug durch das Dorf begann die 35. Session des Suckower CarnevalClub (SCC). Doch es gab noch mehr

Lübz: Textsicherheit unter Beweis gestellt

Dass in der Eldestadt manches anders ist, als an anderen Orten, ist allgemein bekannt. So hat zum Beispiel der Lübzer KC ’54 nicht nur einen Elferrat, sondern auch einen Jungelferrat. Und auch die Karnevalshymne zeichnet die Stadt aus.

Narren übernehmen die Amtsgewalt in Karstädt

Auch wenn diesmal am 11.11. um 11.11 Uhr der große symbolische Schlüssel fehlte, tat dies dem närrischen Spaß vor dem Rathaus in Karstädt keinen Abbruch.

