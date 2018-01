Ludwigslust-Parchim : Landrat Christiansen tritt nicht noch mal an

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

03.Jan.2018

Mecklenburg-Vorpommerns dienstältester Landrat wirft das Handtuch. Auf einer Pressekonferenz heute um 11 Uhr will das Kreisoberhaupt von Ludwigslust-Parchim, Rolf Christiansen, in der Kreisverwaltung in Parchim bekannt geben, ob er zur Landratswahl Ende Mai noch einmal antritt. Nach Informationen unserer Zeitung wird der 60-Jährige seine politische Laufbahn beenden.

Der SPD-Politiker ist seit 1994 Landrat. Zunächst war er in Ludwigslust in Verantwortung. Nach der Kreisreform wurde er 2011 im neuen Großkreis gewählt. Der Landrat selbst wollte gestern keinen Kommentar abgeben. In einem Interview mit unserer Zeitung kündigte er eine persönliche Entscheidung an. Wer Landratskandidat der SPD werden soll, lesen Sie hier ab 11 Uhr.