Rot-Rote Koalitionspläne : Das Abendland wird nicht untergehen

Die Entscheidung der SPD für Koalitionsverhandlungen mit der Linken überrascht nicht wirklich. Doch was ist von der Neuauflage von Rot-Rot zu erwarten?

Schwerin | Am Tag nach der Entscheidung der SPD für Koalitionsverhandlungen mit der Linken wird innerhalb wie außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns diskutiert, wie es dazu kam und was nun zu erwarten ist. Was man sagen kann: Das sprichwörtliche Abendland wird nicht untergehen. Regieren können die Linken, das haben sie acht Jahre lang bewiesen. Investoren, sofern es ...

