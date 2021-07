Befragung von 1159 Bürgern : Große Umfrage sieht keine Wechselstimmung bei Wählern in MV

Wenn am Sonntag Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern wären, würden sich 43 Prozent der Bürger eine SPD-Landesregierung wünschen.

Schwerin | Knapp die Hälfte der Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorpommern setzt auch nach der Wahl Ende September auf eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung. 43 Prozent wünschen sich die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in der Staatskanzlei in Schwerin. Eine SPD-geführte Regierung wünschen sich nicht nur die SPD-Anhänger (92 Proze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.