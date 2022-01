Gesundheitssystem : Kliniken in MV verlassen sich immer mehr auf ausländische Ärzte

Jeder elfte Arzt in MV hat keinen deutschen Pass. Die Ärztekammer fordert, mehr Mediziner im Land auszubilden, um die Lücken zu schließen.

Rostock | Dr. med. Imad Kamaleddine ist an der Chirurgischen Klinik der Universitätsmedizin Rostock Spezialist für Operationen an der Bauchspeicheldrüse und der Speiseröhre. Geboren wurde der heute 42-Jährige im Libanon, studiert hat er in Damaskus. Als junger Assistenzarzt kam er 2015 nach Rostock, absolvierte Sprach- und medizinische Eignungstests und wurde 2...

