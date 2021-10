Kommentar zu den Sondierungen in Schwerin : 39,6 Prozent, die Lizenz zum Schweigen?

Seit fast zweieinhalb Wochen sondieren die gewählten Parteien in Mecklenburg-Vorpommern und halten den Wähler im Dunklen - ein Kommentar

Schwerin | Soeben war er noch das Goldene Kalb, der Wähler in Mecklenburg-Vorpommern. Umtanzt, umworben, fast schon angebetet. Jetzt muss er sich vorkommen, wie eine gemolkene Kuh. Nahezu seit der Bekanntgabe der Wahlergebnisse vor fast schon drei Wochen fiel kaum ein Wort darüber, was die gewählten oder auch abgewählten Parteien mit den Stimmen der Wähler in Me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.