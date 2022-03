Treibstoffpreise : Landwirtschaftsministerin will Hilfen für Fischer ausloten

Die von den enorm gestiegenen Dieselpreisen getroffenen Fischer in der Nord- und Ostsee können auf Hilfen der Politik hoffen. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) sagte am Mittwoch in Hannover, die Küstenfischerei brauche Unterstützung. „Ich verstehe die Sorgen der Fischer. Die hohen Treibstoffpreise sind eine massive Herausforderung, viele bleiben deshalb derzeit mit ihren Kuttern in den Häfen.“

Um Hilfsmöglichkeiten auszuloten, hatte...

