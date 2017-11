Movember : Lasst ihn wachsen!

vergrößern 1 von 1 Foto: Colourbox 1 von 1

von Sebastian Schramm

erstellt am 03.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Er kratzt die Frauen und einen selbst. In Mode ist er schon lange nicht mehr. Das Schlimmste ist wohl, dass an ihm das Essen hängen bleibt. Und doch fangen Männer im November rund um den Globus an, sich einen Schnauzer stehen zu lassen. Sie wollen mit ihm aufmerksam machen auf die männliche Gesundheit. Movember nennt sich das. Ein Begriff, zusammengesetzt aus dem Monat November und dem englischen Wort für den Schnurrbart, dem Moustache. In diesem Jahr mache ich auch mit – und bin einer von fünf Millionen.

Vor 14 Jahren saßen Travis Garone und Luke Slattery in einer Kneipe im australischen Melbourne. Sie redeten über Mode mit ihren wechselnden Trends, die stets als heißer Schrei gefeiert werden, aber in Wahrheit daherkommen wie ein aufgewärmtes Essen. Der Schnurrbart zum Beispiel. Dieses haarige Relikt, einst Zeichen echter Kerle, über den sie nach ein paar Schlucken Bier flachsten, man müsse ihn zurück auf die Oberlippen der Männer bekommen. Die beiden erzählten ihren Freunden von der Idee. 30 Männer sagten zu und ließen sich einen Monat lang einen Schnurrbart wachsen.

Damals, beim ersten Mal, merkten sie: Der Schnauzbart fällt auf, ob er dem Träger nun einen gewissen Stil verleiht oder eher nach Unfall ausschaut. Er stößt Gespräche an. Ein wild wachsender Eisbrecher. Sie fingen an zu reden. Über den Prostatakrebs, den Hodenkrebs, die Psyche der Männer. Mittlerweile hat die 2004 gegründete Movember Stiftung 597 Millionen Euro an Spenden gesammelt. Ein wunderbarer Wert.

Reden aber sollten wir trotzdem. Gerade wir Männer. Wir, die vor Bequemlichkeit den Arzttermin gerne mal über Monate oder Jahre hinauszögern; die Probleme oft mit uns selber ausmachen, still, ohne dass jemand davon etwas mitbekommt; die das starke Geschlecht sein wollen, aber auf Hilfe angewiesen sind, wenn es gegen eine schwere Krankheit geht.

In Deutschland erkranken laut Robert-Koch-Institut (RKI) jedes Jahr 63400 Männer an Prostatakrebs, so viele Menschen leben in Neubrandenburg. Die Ursache von Tumoren in Hoden ist noch immer weitgehend ungeklärt. Das erschwert die Vorbeugung. Vor allem junge Männer bekommen Hodenkrebs, das mittlere Erkrankungsalter liegt nach Angaben des RKI in Deutschland bei 38 Jahren. Und: Die Stiftung Deutsche Depressions-Hilfe schreibt, dass jeder achte Mann im Laufe seines Lebens eine Depression erleidet. Das Statistische Bundesamt zählte 2015 insgesamt 10 078 Suizide. 7397 davon begingen Männer.

Vor ein paar Wochen saß ich mit meiner Partnerin in einer Bar. Wir tranken etwas, so wie die beiden Australier vor 14 Jahren. Ich erinnere mich nicht mehr wie, aber irgendwann unterhielten wir uns über den Movember. Dass das doch mal eine Idee wäre. Vor allem für uns. Der eine schon selbst an Krebs erkrankt, der andere hat als Jugendlicher ein Elternteil an der Krankheit verloren. Ich fragte den Kellner nach Zettel und Stift. „Einen Monat den Schnauzer wachsen lassen“, fing ich an zu schreiben. „Halte ich durch, spenden wir beide Geld. Schaffe ich es nicht, übernehme ich auch ihren Anteil.“ Handschlag, Unterschrift und der Vertrag stand.

In der Euphorie, etwas Gutes zu tun und Spenden zu sammeln, hatte ich allerdings eines vergessen. Den Bartwuchs. Einer meiner besten Freunde sagt immer, wir beide bräuchten uns eigentlich nicht zu rasieren. Einmal morgens mit dem bei Kochwäsche gehärteten Handtuch übers Gesicht reichte vollkommen.

In den kommenden Wochen will ich über die Männergesundheit berichten. Mich mit einem Urologen treffen, einem Psychologen, einer Selbsthilfegruppe für Männer mit Prostatakrebs. Ich will aufschreiben, ob die Gegenüber reagieren und schauen, ob man tatsächlich ins Gespräch kommt, sie vielleicht sogar spenden? Und wohl oder übel werde ich beobachten, wie sich mein Aussehen mit einem Schnurrbart verändert, der vier Wochen lang wuchern darf. Vielleicht finde ich ja noch Mitstreiter?