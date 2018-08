Vermisste in der Ostsee? : Leeres Schlauchboot vor Prerow - Suchaktion läuft an

Woher das kleine graue Schlauchboot stammt, das unbemannt in der Ostsee treibt, konnte bislang nicht geklärt werden.

von Susan Ebel.

14. August 2018, 21:23 Uhr

Grau und klein wippt es auf der rauhen Ostsee - als die Stenaline-Fähre näher kommt, erkennen es auch die Passagiere: ein leeres Schlauchboot! Entdeckt am Abend gegen 20:30 Uhr ein paar Meilen nördlich von Zingst und Prerow. Waren Personen an Bord? Sind Menschen in Not?

Schnell wird klar, es wird für die "Mecklenburg-Vorpommern" keine normale Überfahrt. Mehrfach wendet die Fähre und gleitet an dem kleinen Boot vorbei. Weit und breit sind keine Personen zu sehen. Kurz darauf werden die Rettungskräfte alarmiert - der Seenotkreuzer "Theo Fischer" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist von Darßer Ort aus ins Suchgebiet unterwegs.

Die DGzRS-Sprecherin Antke Reemts meinte jedoch, dass es sich vermutlich nicht um einen Seenot-Fall handele. Vielmehr könnte ein Schiff das Schlauchboot verloren haben. Wie Augenzeugen berichten, war kurz zuvor auch der Großsegler "Mir" in der Nähe gesichtet worden, der am Wochenende an der Hansesail teilgenommen hatte und dort in einen Unfall mit einer Motorjacht verwickelt war.