Befreiung vom Unterricht in der Schule wegen Corona : Lehrer benötigen künftig ein Attest

Lehrer aus Risikogruppen brauchen vom neuen Schuljahr an ein Attest des Betriebsarztes, wenn sie nicht vor der Klasse stehen wollen

von Karin Koslik

01. Juli 2020, 17:00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern ist in diesem Jahr als erstes aller Bundesländer in die Sommerferien gestartet. Auch deshalb hat das Bildungsministerium darauf verzichtet, für die wenigen Wochen, in denen die Schüler noch tageweise in den Präsenzunterricht zurückgekehrt waren, von älteren oder vorerkrankten Lehrkräften Atteste einzufordern, wenn sie aufgrund der erhöhten Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus nicht am Präsenzunterricht teilnehmen wollten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte allerdings bereits im Frühjahr seine Kriterien für die Zugehörigkeit zur sogenannten Risikogruppe korrigiert und darauf hingewiesen, dass sowohl das Alter als auch eine bestehende andere Krankheit nicht pauschal das Risiko einer Covid 19-Erkrankung erhöhten. Vielmehr müsste die Gefährdung individuell geprüft werden.

Wenn im August das neue Schuljahr beginnt, müssen deshalb nun – wie in anderen Bundesländern bereits länger üblich – auch in MV Lehrkräfte ein betriebsärztliches Attest vorlegen, falls sie weiter vom Präsenzunterricht befreit werden möchten. Denn um dann wieder weitgehend zur Normalität an den Schulen zurückkehren zu können, werden vor allem ausreichend Lehrkräfte gebraucht.

Über das Prozedere der Attesterteilung sind die Schulleitungen vor den Ferien vom Bildungsministerium informiert worden. Bis zum 22. Juli können dem Rundschreiben zufolge alle Lehrkräfte, die dies wünschen, eine Beratung bei den vertraglich durch das Ministerium gebundenen Betriebsärzten des Tüv Rheinland in Anspruch nehmen. Die Kontaktaufnahme soll zuerst telefonisch erfolgen. Nach diesem Gespräch oder auch einer persönlichen Begutachtung würde eine betriebsärztliche Vorsorgebescheinigung erstellt, auf deren Grundlage dann die Schulleitung entscheidet, wie und wo die Lehrkraft im neuen Schuljahr eingesetzt wird.

Das Verfahren sei nicht nur „ein bisschen unausgegoren“. Den Schulleitungen würde damit auch eine schwere Last aufgebürdet, monierte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Annett Lindner. Sie hätten jetzt die schwere Entscheidung zwischen der Sorge um die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen und der Anforderung, wieder das volle Fächer- und Stundenspektrum anzubieten. Linken-Bildungsexpertin und Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg sieht auf die Betriebsärzte einen Berg von Überstunden zukommen. Denn: „Landesweit stehen lediglich fünf Betriebsärzte für etwa 12 000 Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung.“ Gehe man davon aus, dass bislang ein Drittel aller Lehrkräfte zur Risikogruppe gerechnet wurden, hieße das, dass jeder Betriebsarzt in den kommenden Wochen etwa 800 Lehrerinnen und Lehrer individuell zu bewerten hätte – „oder das Attest verkommt zur Formalie“, befürchtet Simone Oldenburg.

Im Bildungsministerium sieht man diese Vorwürfe allerdings gelassen – auch wenn man dort bestätigt, dass es lediglich fünf Betriebsmediziner für alle Lehrer im Land gibt: eine Ärztin für den gesamten Schulamtsbereich Rostock, eine Ärztin und einen Arzt für den Bereich des Schulamtes Schwerin und eine weitere Ärztin und einen weiteren Arzt von Greifswald aus sowohl für den Schulamtsbereich Neubrandenburg als auch für den Bereich des in der Hansestadt ansässigen Schulamtes.

Nach den pauschalen Kriterien gehörten 34 Prozent der Lehrkräfte in MV zur Corona-Risikogruppe. Mehr als die Hälfte dieser Pädagogen hätte aber vor den Ferien an den Schulen unterrichtet, hieß es aus dem Ministerium. Der „Andrang“ bei den Betriebsärzten dürfte also spürbar geringer ausfallen. Ministeriumssprecher Henning Lipski verwies zudem darauf, dass Dienstleistungen des Tüv bereits seit 2014 im Rahmen des Lehrergesundheitsprogramms „eingekauft“ würden. „Wenn der Tüv Rheinland diese Leistungen nicht vollbringen kann, hätte er sie ja auch nicht anbieten dürfen bzw. können“, so Lipski. Die Sorgen der Linken-Politikerin vor Überstunden bei den Betriebsärzten hält er auch deshalb für ungerechtfertigt.