Schule : Lehrkräfte wollen Ukraine-Krieg altersgerecht behandeln

Die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern versuchen das Thema des Krieges in der Ukraine offensiv anzusprechen. Aus Sicht der Lehrkräfte und des Ministeriums muss dabei jedoch auf Jüngere besondere Rücksicht genommen werden.

Der Krieg in der Ukraine ist Thema in den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns. „Es gibt Kinder und Jugendliche, die über ihre Herkunft direkt betroffen sind, andere entwickeln Ängste vor einem Krieg, der auch sie persönlich trifft, viele haben einfach Fragen“, sagte hierzu die Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Annett Lindner, in Schwerin. Die L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.