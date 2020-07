Mitmachen und Preise gewinnen : Leserfotowettbewerb Blende 2020: Mit der Kamera unterwegs

SVZ, NNN und Prignitzer rufen zum Leserfotowettbewerb Blende 2020 auf

von Volker Bohlmann

10. Juli 2020, 18:00 Uhr

Fotografieren ist eines der schönsten Hobbys der Welt . All das, was uns bewegt, können wir in einmaligen und wunderschönen Bildern festhalten. Mit dem heutigen Start des diesjährigen bundesweiten Foto-Leser-Wettbewerbes „Blende 2020“ möchten wir Sie, liebe Leser, auch in diesem Jahr mit auf Entdeckungsreise nehmen. Gemeinsam mit unserem Partner Prophoto laden wir, die Schweriner Volkszeitung, der Prignitzer und die Norddeutschen Neuesten Nachrichten, Sie zum gemeinsamen Fotografieren ein.

Exklusive Preise winken

Bis zum Nikolaustag haben Sie die Chance auf eine Teilnahme am Wettbewerb mit exklusiven Preisen für unsere Regionalgewinner. Auf weitere tolle Preise der Fotoindustrie dürfen sich die gekürten Teilnehmer beim anschließenden bundesweiten Wettbewerb mit Prophoto im Februar 2021 freuen.

Halten Sie die schönsten, spannenden und kreativsten Momente mit der Kamera fest. Egal, ob Sie mit einer Kompaktkamera, Spiegelreflexausrüstung oder dem Smartphone fotografieren – was zählt, ist ein starkes, ausdrucksstarkes Bild.

Volker Bohlmann

Fünf Kategorien und eine Rubrik für die Jugend stehen zur Auswahl. Eine Jury unseres Hauses prämiert die besten Bilder aus der Region. Gehören Sie mit Ihren Fotografien zu den Platzierten unserer Zeitung, erhalten Sie in dem bundesweiten Endausscheid des Wettbewerbs eine zusätzliche Chance.

Im Januar 2021 laden wir die erfolgreichsten Fotografen zu einem Abend rund um die Fotografie ein. Freuen Sie sich auf eine multimediale Präsentation im medienhaus:nord in Schwerin. Bilder und Musik, Gespräche und das Fachsimpeln um eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen steht mit uns im Mittelpunkt. Suchen Sie sich Ihr Lieblingsthema aus und greifen Sie zur Kamera.

So machen Sie mit Registrieren Sie sich auf der Wettbewerbsseite www.prophoto-online.de/blende-fotowettbewerb. Suchen Sie sich eine passende Rubrik aus oder beteiligen sich umfassend in allen Bereichen. Einsendeschluss: 06.Dezember 2020. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Die Themen

Elemente

Feuer, Wasser, Erde und Luft – die Bausteine unserer Welt. Halten Sie entweder ein Element einzeln in einem Foto fest oder setzen sie alle vier mit eigenen, selbst aufgenommenen Fotografien zu einer Collage zusammen. Wie wäre es mit der Kraft des Wassers?

Faszinierende Himmelsphänomene

Hier ist sicherlich Geduld gefragt. Ob Sternschnuppenschauer am Nachthimmel, Blitze bei einem Gewitter, außergewöhnliche Wolkenpaare oder ein wunderschöner Regenbogen – diese Fotomotive sind eine echte Herausforderung.

Street-Art

Für diese Rubrik lohnt es sich, die Stadt neu zu entdecken. Vielleicht sind es die kleinen Kunstwerke an den Wänden oder auf dem Boden in unseren Heimatorten oder die Architektur und das Schattenspiel von Menschen. Der richtige Blickwinkel ist entscheidend.

Lebensfreude

Die kleinen Dinge des Lebens – der Duft einer Blume oder einen Hang herunterzurennen – all das kann Glücksgefühle hervorrufen. Wenn Sie hier im richtigen Moment den Auslöser drücken haben Sie für sich oder gar für eine Wettbewerbsteilnahme ein tolles Foto geschossen.



Schwarz-Weiß-Fotografie

Ein gelungenes Schwarz-Weiß-Foto besticht durchaus mit klaren Linien und gelungener Lichtführung. Nicht nur ruhige und stille Motive eignen sich für ein Schwarz-Weiß-Fotografie. Die Energie eines tanzenden Paares, das Lachen eines Menschen sind ebenso gefragt.

Farben und Kontraste (Sonderthema für Jugendliche)

Der Kreativität der Jugend wird hier freien Lauf gelassen. Es gibt viele Farben und Kontraste in der Natur und in unserer urbanen Welt zu entdecken.