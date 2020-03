Bei Malchow : Letztes Stahlbrückenteil der A19-Baustelle angekommen

Am Donnerstag soll das Teil hochgehoben und verschweißt werden

von Marc Niedzolka

25. März 2020, 19:17 Uhr

Das letzte Stahlbrückenteil auf der A19-Baustelle über den Petersdorfer See (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwoch angekommen. Am Donnerstag soll das Teil hochgehoben und verschweißt werden, teilte ein Sprecher der Fernstraßenplanungs- und -baugesellschaft Deges mit. Später sollen die Stahlbrückenteile die Betonfahrbahn und den Asphalt aufnehmen.

Die Autobahn 19 zwischen Berlin und Rostock gilt als wichtige Strecke zur Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns. Der Neubau der östlichen Petersdorfer Teilbrücke soll im Herbst 2020 fertig sein. Die erste Teilbrücke, über die der gesamte Verkehr derzeit rollt, war 2018 fertiggestellt worden.

