Glücksspiel : Lottogesellschaft sucht zwei Gewinner aus MV

Zwei Spieler aus Greifswald und Sternberg tippen die richtigen Zahlen beim Eurojackpot.

von Hannes Stepputat

17. Juli 2018, 13:55 Uhr

Die Lottogesellschaft MV sucht zwei Lottospieler, die Anfang des Monats in der Lotterie Eurojackpot gewonnen hatten. Ein Spieler, der seinen Schein am 5. Juli in Greifswald (Vorpommern-Greifswald) gespielt habe, hatte knapp eine Million Euro gewonnen, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit. Zuvor hatte es geheißen, der Gewinner stamme aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen.

Auch ein zweiter Gewinner, der seinen Schein am 6. Juli in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) spielte, wird gesucht. Er oder sie hatte rund 44 000 Euro gewonnen. Grund zur Eile besteht aber nicht: Lottospieler haben drei Jahre Zeit ihren Gewinn einzulösen, erst dann verfällt er, hieß es.