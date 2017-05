Herren- bzw. Männertag : Männer feiern zünftig „ihren“ Tag

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Herrentag – Natürlich nach Hinzdorf

Der Kurs Hinzdorf lag für Hunderte Herrentagsausflügler an. Die Klänge der Band „Prignitz-Fabrik“, gutes Bier und ein herzhafter Imbiss lenkte die Zweiräder vieler schon fast wie von allein auf den Partyplatz nahe dem Elbdeich. >> mehr

Musik und Partyspaß am Herrentag in NWM

Ob mit Fahrrad, Bollerwagen, Moped oder Kutsche – Christi Himmelfahrt haben zahlreiche Nordwestmecklenburg für Ausflüge genutzt. Eines der beliebten Ausflugsziele war das Agrarmuseum in Breesen, wo hunderte Gäste einkehrten. >> mehr

Ausflug auf den Kult-Mopeds

Vollzählig wie bei ihrer Tour zum Herrentag seien sie eher selten, meinte Josef von „Grenzzaun Mopedz“. Um so schöner sei es, dass die sieben jungen Männer aus Parchim und Umgebung traditionell an Himmelfahrt zusammen kämen, um eine private Ausfahrt auf ihren Oldtimer-Mopeds zu unternehmen. Seit 2014 bereichern sie die Simson-Szene. >> mehr

Herrentag mit Party auf der Freilichtbühne

Zahlreiche Schweriner feierten den Herrentag auf der Schwimmenden Wiese, am Strand von Zippendorf oder mit reichlich Musik auf der Freilichtbühne mit dem Duo „Gestört aber Geil“. >> mehr

Klönen, Keramik und gutes Essen

Fahrrad- und Motorradfahrer machten am Donnerstag die Straßen in der Region unsicher. Wer zwischen Rostock und Schwaan unterwegs war, konnte einen besonderen Zwischenstopp einlegen. Denn in Benitz wurde, nach einer Pause im vergangenen Jahr, wieder eine große Herrentagsfeier veranstaltet. >> mehr

Gemütlich bis ausgelassen

In Rostock und Umgebung wurde zum Herrentag jede Art von Fortbewegungsmittel – ob Motorrad, Fahrrad oder der traditionelle Bollerwagen – in Bewegung gesetzt, um den Tag möglichst unter freiem Himmel zu verbringen. Auch die Biergärten zwischen Schnatermann und Trotzenburg hatten Hochbetrieb. >> mehr

Wilde 2000er gegen Affenköpfe

Die Dabeler Herrentagsparty geriet wieder zum gelungenen Familienfest. Auf dem Programm standen Musik, Tanz, Schunkeln und Schauvorführungen. >> mehr

Familienfest auf einer Baustelle

Der MC Güstrow lockte Groß und Klein am Himmelfahrtstag zum alljährlichen VR-Speedwayday. >> mehr