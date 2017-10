Zum Tag des Fotobuches : Magische Momente am Meer

Am „Tag des Fotobuches“ erfolgt am Montag, 2. Oktober, 15.30 Uhr die Vorstellung von Neuerscheinungen und spannenden Büchern auf dem Fotobuchmarkt. Ort: Max Hünten Haus Zingst „Waldwelten“, Kilian Schönberger. Der Autor macht die Magie des Waldes in Bildern erlebbar. ISBN: 978−3954162291 „Unesco-Biosphärenreservat Schaalsee“, Förderverein Biosphäre Schaalsee & Fotografen der GDT Mecklenburg-Vorpommern, Landschaften und Tieraufnahmen aus der Schaalseeregion. ISBN: 978−3000511967 „LYS - eine Hommage an das Licht des Nordens“, Sandra Bartocha und Werner Bollmann; zwei Fotografen auf der Suche nach der Seele nordischer Landschaften. ISBN: 978-300-054106-3 „Vogelfotografie“, Mario Müller, Ausrüstung, Fotografie und Expertentipps zur Naturfotografie. ISBN: 978-3958450134