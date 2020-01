Malchow: Einbruch in einen Getränkemarkt

von svz.de

20. Januar 2020, 13:19 Uhr

In der Nacht auf vergangenen Sonnabend ist es zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Friedrich-Ebert-Straße in Malchow gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und im Anschluss diverse Tabakwaren und alkoholische Getränke entwendet. An den Türen ist ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden. Aufgrund des noch unbekannten Stehlschadens kann noch keine Aussage zum Gesamtschaden gemacht werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht vom Freitag, den 17.01.2020 bis Samstag, den 18.01.2020 in der Friedrich-Ebert-Straße in Malchow auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, richten diese bitte an die Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.