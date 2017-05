Nachfolge von Ministerpräsident Erwin Sellering : Manuela Schwesig einstimmig nominiert

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Der SPD-Vorstand und -Parteirat in Mecklenburg-Vorpommern hat Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig einstimmig als künftige Vorsitzende der Landes-SPD und Schweriner Regierungschefin nominiert. Das etwa 50-köpfige Gremium folgte damit am Mittwoch in Güstrow der Empfehlung des scheidenden Ministerpräsidenten Erwin Sellering.

Auf der Sitzung sollen die Details des anstehenden Wechsels an der Partei- und Regierungsspitze geklärt werden. Dabei wurden der scheidende Ministerpräsident Erwin Sellering und seine designierte Nachfolgerin Manuela Schwesig mit lang anhaltendem Beifall der rund 50 Genossen begrüßt. Zuvor hatte der Vorstand in kleinem Kreis getagt. Sellering hatte am Dienstag seinen Rückzug aus allen Ämtern wegen einer Krebserkrankung bekanntgegeben.

Für den 1. Juli soll ein Sonderparteitag einberufen werden. Dort soll Schwesig zur neuen Landesvorsitzenden gewählt werden. Ebenfalls für Anfang Juli ist ihre Wahl im Landtag zur neuen Ministerpräsidentin geplant. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird ihr am Freitag in Berlin die Entlassungsurkunde aushändigen.