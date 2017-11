Wirtschaft : Maschinenbauer Maplan gerettet

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Zuversicht in der Fabrik: Der insolvente Maschinenbauer Maplan in Schwerin ist gerettet. In das traditionsreiche Unternehmen wolle ein großes österreichisches Unternehmen einsteigen, erklärte Insolvenzverwalter Stephan Münzel gestern. Die entsprechenden Verträge sollen kommenden Montag beurkundet werden, hieß es. Eine richtige Entscheidung für den Standort, meinte Münzel. Die Investoren hätten ein langfristiges Interesse an der Produktion in Schwerin.

Schweriner Wirtschaftskreisen zufolge handelt es sich bei den österreichischen Investoren um die Starlinger-Gruppe aus Wien, die schon einmal in den 1990er-Jahren beim mecklenburgischen Maschinenbauer eingestiegen war. Wie es hieß, wolle der Investor ein Großteil der zuletzt 165 Arbeitsplätze erhalten. Die Starlinger-Gruppe ist nach eigenen Abgaben ein weltweit agierendes Maschinenbauunternehmen in Familienbesitz. Seit Jahren gehören die Österreicher zu den Stammkunden der Schweriner Werkes.

Mit der Übernahme geht für einen Großteil der Belegschaft eine monatelange Hängepartie zu Ende. Die zuletzt 165 Mitarbeiter waren ab 1. November in einer Beschäftigungsgesellschaft übernommen worden. So wolle Starlinger die so genannte Rotationsfertigung, in der unter anderem bis zu 14 Tonnen schwere Schnecken für kunststoffverarbeitende Maschinen hergestellt werden, fortführen. In der Branche war Maplan stets hoch angesehen. Kaum ein anderer Hersteller könne derart große Schnecken fertigen, hieß es. Zudem habe die Firma auf eine motivierte Belegschaft, einen weltweiten Kundenstamm sowie modernste Fertigungsanlagen zurückgreifen können. Allerdings: Ein Teil der Belegschaft muss sich offenbar nach neuen Jobs umsehen. Die Fertigung u. a. von Motorengehäusen solle eingestellt werden.

Das Traditionsunternehmen Maplan, das bereits 2016 in die Pleite gerutscht war, anschließend aber von der rheinland-pfälzischen Beteiligungsgesellschaft Restart GmbH & Co. KG und der dazugehörigen schwäbische Gießerei SHW Casting Technologies übernommen worden war, hatte 2017 erneut Insolvenz anmelden müssen. Das Unternehmen war offenbar u. a. nach Vertriebsproblemen zunächst 2016 und 2017 nochmals in die Insolvenz geraten.

Maplan war vor etwa 40 Jahren mit dem Aufbau des Industriegebietes Schwerin-Süd als Plastmaschinenwerk gegründet worden. Zuletzt fertigte das Unternehmen Bauteile, die insbesondere in

der kunststoffverarbeitenden Industrie, im Schiffsbau aber auch im Kraftwerksbau zum Einsatz kamen.