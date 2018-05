Talkrunde in Schwerin : Mecklenburg diskutiert über Europa

„Welches Europa wollen wir?“, fragt Jürgen Pfeiffer. Am 15. Mai wird der Journalist mit seinem Polittalk in der Landeshauptstadt zu Gast sein.

von Volker Bohlmann

08. Mai 2018, 12:00 Uhr

Deutschland, Europa und seine Menschen: „Welches Europa wollen wir?“, fragt Jürgen Pfeiffer. Mit seinem meinungsbildenden Politiktalk „Pfeiffer fragt“ wird der Journalist am 15. Mai in der Landeshauptstadt Schwerin zu Gast sein. Natürlich an einem exklusiven Ort, dem Schweriner Schloss mit seinem Plenarsaal.

Im Herzen der Landespolitik wird mit den Menschen aus MV, ihren Politikern und weiteren Gästen über Europas Kurs diskutiert. Pfeiffers neues, eigenes und unabhängiges Format soll abseits einschlägiger Talkrunden das Thema Migration, den daraus resultierende Protest der Osteuropäer gegenüber Brüssel als auch nationales Rosinenpicken statt Solidarität beleuchten: „Egotrip oder Gruppenreise - Zerreißt der neue Ost-West-Konflikt Europa?“ Pfeiffer: „Ich möchte Politik erklären, allen Seiten dafür Raum geben, damit die Menschen mehr verstehen und sich ihre Meinung bilden können.“

Kooperationspartner des Politiktalks sind u.a. der Landtag MV, die „Schweriner Volkszeitung“, das Deutsche Regional Fernsehen (DRF1) und die Konrad-Adenauer-Stiftung.

In der Themenreihe„Spotlight EU“ diskutieren in Schwerin Jean Asselborn (Außenminister Luxemburg), Lorenz Caffier (Innenminister und EU-Minister MV), Dirk Wiese (Ostbeauftragter der Bundesregierung), Nadja Hirsch (FDP, Fraktionsvorsitzende EU-Parlament), Joachim Bitterlich (ehem. Sicherheitspolitischer Berater EU), Dr. Franziska Brantner (B’90/Grüne, Bundestag).