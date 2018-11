Glatteis : Verordnung gegen das „Glitschen“

Güstrower Zeitung druckte vor 150 Jahren Regeln zur Vermeidung von Glatteis

von svz.de

29. November 2018, 10:44 Uhr

„Ein alter Seemann im Costüm eines Neuseeländer Häuptlings“ sorgte im Güstrow des Jahres 1868 für Furore. Er war der Star eines „Natur-, Kunst- und Curiositäten-Cabinetts“, das am 1. und 2. November in der Stadt gastierte. Die Einwohner erfuhren davon aus der Güstrower Zeitung, die mit Lob für das Ereignis nicht geizte: „Hunderte von seltenen Gegenständen“ seien zu bewundern, darunter einzelne, die keine Kunstkammer aufzuweisen habe. Vier Schilling Eintritt waren dafür zu entrichten. Und es war nicht die letzte Attraktion, an der sich die Güstrower im November vor 150 Jahren erfreuen konnten. Schon am 8. November folgte eine Vorführung der Kunst des Glasblasens, die ebenfalls in der Zeitung mit echter Begeisterung beworben wurde. Es war von einer „sehr angenehmen und instruktiven Unterhaltung“ die Rede, die fähig sei, sowohl nachdenkende als Belustigung suchende Zuschauer stundenlang zu fesseln – Eintritt vier Schilling.

Neben den Terminen waren vor 150 Jahren auch Statistiken Quellen der Information. In der Güstrower Dom- und Pfarrgemeinde wurden zwischen dem 26. Oktober und 29. November des Jahres 1868 22 Kinder getauft. 31 Brautpaare schlossen die Ehe und 38 Menschen starben – unter ihnen 25 Kinder unter 14 Jahren! Außerdem teilte das Blatt die Ergebnisse einer Volkszählung mit, die am 16. November stattgefunden hatte: 3605 Männer, 4020 Frauen, 1820 Knaben und 1738 Mädchen lebten in der Stadt. Unter diesen 11 183 Einwohnern waren 191 jüdischen Glaubens.

Brände, welche die Güstrower schon in den Monaten zuvor beschäftigt hatten, blieben auch im November 1868 nicht aus. Allerdings war bei einem Feuer in einem Haus am Sonnenplatz am 15. November die neu gegründete Feuerwehr schnell zur Stelle „und beseitigte sofort alle Gefahr“.

Gefahrenabwehr hatte auch die Polizeibehörde im Sinn, als sie am 23. November folgende Verordnung bekanntgab: „Niemand darf bei Frostwetter Wasser auf die Straße gießen oder laufen lassen. Schnee und Eis ist von den Trottoirs sofort zu entfernen und sind keine Glitschen auf denselben zu dulden, vielmehr die glatten Trottoirs und die Eingänge zu den Häusern mit Asche oder Sand zu bestreuen.“ Wer diese Regeln nicht beachtete, musste mit einer Strafe von 32 Schilling rechnen.