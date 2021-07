Groß Laasch : Vom Schicksal einer Kirchenglocke

Im Juli 1917 mussten Groß Laascher ihre kleine Glocke zum Einschmelzen abliefern

Ostersonntag 1917. Frohgemut besucht Anna Lendt den Gottesdienst in ihrem Heimatdorf Groß Laasch. Ihr Verlobter hat in einem Feldpostbrief sein Kommen im Mai zugesagt. Dann wird Hochzeit gefeiert! Gleicht der Glockenklang heut nur in ihren Ohren einem Hochzeitgeläut? Auf den Bänken der Pfarrkirche sitzen Alte, Kinder und nicht wenige trauertragende Fr...

