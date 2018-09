Brandbilanz für MV : Mehr als 100 Feuer auf Feldern und in Wäldern

Agrarminister Till Backhaus (SPD) erklärte heute auf der Landwirtschaftsausstellung Mela in Mühlengeez, dass im Juli und August über 100 Feuer auf Feldern und in Wäldern in MV wüteten.

von Bernhard Sprengel

15. September 2018, 19:00 Uhr

Gut 50 Feuer hätten auf 260 Hektar landwirtschaftlicher Fläche gewütet, erklärte Agrarminister Till Backhaus (SPD) heute auf der Landwirtschaftsausstellung Mela in Mühlengeez bei Güstrow. Weitere 20 Brände zerstörten Landmaschinen und Strohmieten.

In den Wäldern musste die Feuerwehr 55 Mal Flammen löschen. Die Waldbrände auf 30 Hektar verursachten nach Angaben des Ministers einen Schaden von 134 000 Euro. Die Wiederaufforstung werde weitere 150 000 Euro kosten. Zerstört worden seien vor allem Kiefernwälder. 2017 waren durch Brände im Nordosten nur knapp drei Hektar Wald vernichtet worden.

Backhaus dankte den mehr als 10 000 Feuerwehrleuten für ihren Einsatz. «Ich habe vor Ort miterlebt, wie risikoreich die Löscheinsätze vor allem in munitionsbelasteten Gebieten sind», sagte der Minister laut einer Mitteilung. Bei Bränden nahe Groß Laasch und Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hatte die Bundeswehr mit Berge- und Löschpanzern geholfen.

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hatte kürzlich angekündigt, dass sich die Landesregierung am 13. Oktober in Rostock bei allen Feuerwehrleuten des Landes mit einer großen Party bedanken wolle.