Wirtschaft MV : Mehr Geld für Beschäftigte im Einzelhandel

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

Die Beschäftigten im Einzelhandel Mecklenburg- Vorpommerns bekommen mehr Geld. Zum 1. September sollen die Löhne und Gehälter um 2,3 Prozent steigen, zum 1. Juli um weitere 2 Prozent, teilte der Handelsverband Nord am Dienstag nach der dritten Runde der Tarifverhandlungen in Kuhs (Landkreis Rostock) mit. Die Tarifparteien hätten sich außerdem auf eine Einmalzahlung von 50 Euro für Vollzeitbeschäftigte und von 25 Euro für Auszubildende zum 30. Juni 2018 geeinigt. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Die Gewerkschaft Verdi hatte 6 Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 140 Euro mehr gefordert.

Das sei aus Arbeitgebersicht wirtschaftlich unrealistisch gewesen, sagte die Vorsitzende der Arbeitgeber-Kommission, Margit Kühn. Der Einzelhandel befinde sich in einer schwierigen Lage. Wegen des Strukturwandels in der Branche falle es den Unternehmen immer schwerer, ausreichend Ertrag zu erwirtschaften, um Lohnzuwächse zu finanzieren. „Der Abschluss liegt aus Sicht der Handelsunternehmen an der Grenze des Vertretbaren“, sagte Kühn.

von Birgit Sander

erstellt am 08.Aug.2017 | 20:45 Uhr