Statistik : Mehr Menschen in MV wohnen in eigenen vier Wänden

Immer mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern leben in den eigenen vier Wänden - trotzdem liegt der Nordosten beim selbst genutzten Wohneigentum auf dem vorletzten Platz unter den Flächenländern. Im Jahr 2014 nutzten Eigentümer 38,9 Prozent aller bewohnten Wohnungen im Land selbst, wie das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin mitteilte. Im Jahr 2006 waren es 33,2 Prozent, bis 2010 kletterte der Anteil auf 37 Prozent, wie das Amt am Montag in Schwerin mitteilte. „Im Ländervergleich bleibt Mecklenburg-Vorpommern beim Anteil selbst genutzten Wohneigentums jedoch deutlich zurück hinter Ländern mit langer Wohneigentumstradition“, sagte Frauke Kusenack von dem Amt.

Trotz des neuen Höchststandes beim selbst genutzten Wohneigentum sei auch 2014 das Mietverhältnis die häufigste Grundlage privaten Wohnens im Land geblieben.

In den Flächenländern ist nur in Sachsen die Eigentümerwohnquote mit 34,1 Prozent niedriger als in MV. Noch niedriger ist sie den Angaben zufolge in Stadtstaaten wie Berlin (14,2 Prozent). Mit Abstand die höchsten Eigentümerwohnquoten haben den Angaben zufolge Bundesländer mit langer, ununterbrochener Wohneigentumstradition, wie das Saarland (62,6 Prozent), Rheinland-Pfalz (57,6 Prozent) und Niedersachsen (54,7 Prozent).

von Iris Leithold

erstellt am 13.Jun.2017 | 12:00 Uhr