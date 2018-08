Leben in MV : Millionen aus Wohnungsverkauf

Kommunen privatisieren städtische Gesellschaften, um Schulden abzubauen – das sorgt für Kritik und Widerstand

von Winfried Wagner

16. August 2018, 20:45 Uhr

Die Stadt Neubrandenburg kann mit knapp sieben Millionen Euro aus dem Verkauf kommunaler Wohnungen rechnen. „Wir haben fast alle 425 Wohnungen verkauft, wie im Konzept zur Haushaltssicherung vorgesehen“, sagte der Geschäftsführer der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft (Neuwoges) mbH Frank Benischke gestern vor Journalisten. Die elf Gebäude – zwei sind Hochhäuser – fanden vier Käufer. Das Gros kauften zwei bundesweit agierende Immobiliengesellschaften aus Berlin und Hamburg, die Berliner erwarben sieben Häuser.

Die Neuwoges ist mit rund 12 000 Wohnungen einer der größten Vermieter in Mecklenburg-Vorpommern. Neubrandenburg sei die erste Stadt im Nordosten, die zum Abbau ihrer Altschulden von rund 90 Millionen Euro kommunale Wohnungen verkauft. Dagegen will die Stadt Grimmen (Kreis Vorpommern-Greifswald) ihr kommunales Wohnungsunternehmen ganz veräußern und hat damit Kritik geerntet.

Zehn Bewerber für 425 Wohnungen

„Die Immobiliennachfrage in Deutschland ist groß“, sagte Benischke. Es gab sogar zehn Bewerber für die 425 Wohnungen. Konkrete Summen nannte der Geschäftsführer nicht, aber: Die Neuwoges habe den geplanten Erlös von rund elf Millionen Euro bekommen. Damit könne die einmalige Finanzhilfe von 6,76 Millionen Euro an die Stadt 2019 geleistet und laufende Kredite – wie für Sanierungen der Häuser aus den 1970er und 1980er Jahren – abgelöst werden. Für die Mieter seien Sozialstandards vereinbart worden, die länger Bestand haben.

Benischke und der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) kritisieren die Pläne der Stadt Grimmen. VNW-Direktor Andreas Breitner sprach von „grundsätzlich falschen und unsinnigen Plänen“. Die Kommunalpolitiker beraubten sich der einzigen Möglichkeit, die eigene Stadt nachhaltig zu entwickeln. „Dass Grimmen nicht aus den Fehlern anderer, auch norddeutscher Städte lernt und immer noch auf Privatisierung setzt, stellt der Stadt ein ungenügendes Zeugnis aus.“ Wer die kommunale Wohnungsgesellschaft verkaufen will, sollte sich an Erfahrungen in Dresden und Kiel orientieren, sagte Benischke. Dresden hatte nach 1990 seine kommunalen Wohnungen ganz verkauft und baut inzwischen wieder einen eigenen Wohnungsbestand auf.

Linke plant Bürgerbegehren

Mit einem Bürgerbegehren will die Linke in Grimmen einen Verkauf der stadteigenen Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) mbH verhindern. „Bei einem Verkauf würde die Stadt alle Einflussmöglichkeiten der Mietpolitik aus der Hand geben“, sagte Stadtvertreter Klaus Wohlfahrt.

Die GWG ist mit rund 1700 Wohnungen größter Vermieter in der Region Grimmen. Die Firma hat millionenschwere Belastungen wegen alter Kredite, unter anderem durch Sanierungen von Plattenbauten in den 90er Jahren, und verzeichnet einen Leerstand von 13 Prozent. „Die Neuwoges hat einen Leerstand von drei Prozent“, sagte Benischke.

Die Stadt schießt nach eigenen Angaben pro Jahr der GWG rund 200 000 Euro dazu. In der Stadtvertretung hat die CDU die Mehrheit. „Ein Bürgervotum würde aber so schwer wiegen, dass man es nicht ignorieren könnte“, erklärte Wohlfahrt.

Besonders pikant: Stadtpräsident ist Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Dieser wollte sich gestern noch nicht dazu festlegen. „Die Gespräche laufen noch. Das Votum des Hauptausschusses steht noch aus, ebenso das Votum vom Aufsichtsrat des Unternehmens“, erläuterte Glawe in Schwerin. Danach werde man weitersehen.