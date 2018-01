MV-Tourismus 2017 : Minus zeichnet sich ab

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von dpa

erstellt am 10.Jan.2018 | 20:02 Uhr

Bis einschließlich Oktober haben die Hotels, Campingplätze und Pensionen mit mindestens zehn Betten 27,4 Millionen Gästeübernachtungen gemeldet. Das sind 2,1 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schwerin bekanntgab. Als ein Grund gilt der regenreiche Sommer. Mecklenburg-Vorpommern fiel zuletzt aber auch in der Kundenzufriedenheit zurück.

Auch im Oktober lief es für den MV-Tourismus nicht gerade gut: Gezählt wurden gut 2,4 Millionen Übernachtungen und damit 4,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Den letzten Rückgang bei den Übernachtungszahlen in einem Jahr hatte es 2011 gegeben.

Tourismusminister Harry Glawe (CDU) hatte zum Jahresende gesagt, statt der Jagd nach Rekorden müsse es um die qualitative Weiterentwicklung des Tourismus gehen. Dazu soll im Frühjahr auch eine neue Landestourismuskonzeption vorgestellt werden. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Land. Er bietet laut Glawe mehr als 130 000 Menschen Beschäftigung.