Power for Kids Schwerin : Missbrauchsprozess ausgesetzt

von Andreas Frost

erstellt am 09.Jan.2018 | 21:00 Uhr

Der zweite Prozess gegen den Chef des inzwischen geschlossenen Schweriner Jugendtreffs „Power for Kids“ hatte kaum angefangen, da war er schon wieder beendet. Das Landgericht Schwerin sollte heute gegen den angeklagten Peter B. wegen vielfachen schweren sexuellen Missbrauchs von sieben Jungen im Alter von sieben bis dreizehn Jahren verhandeln. Die Richter entschieden jedoch, dass der 43-Jährige auf unbestimmte Zeit nicht verhandlungsfähig ist. Er hatte sich vor dem Prozess im Gefängnis selbst schwer verletzt. Der erhebliche Blutverlust gefährde seine Organe, sagte eine Amtsärztin. Peter B. lehne eine Bluttransfusion ab, obwohl ihm das auf die Beine helfen würde. Der Angeklagte wurde im Krankenstuhl in den Gerichtssaal gebracht. Krampfhaft hielt er eine blaue Decke vor sein Gesicht.

Fraglich ist, wie es zu dem Vorfall in Peter B.s Zelle kommen konnte und wie gravierend er war. Er sitzt in Haft, weil er 2016 zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Er hatte sich zwischen 2009 und seiner Verhaftung im Sommer 2015 an 15 Jungen, die regelmäßig „Power for Kids“ besuchten, vergangen.

Es bleibt unklar, ob Peter B. sich umbringen oder durch eine Verletzung „nur“ vermeiden wollte, wieder vor Gericht zu stehen. Schon während des ersten Prozesses öffnete er sich in der Untersuchungshaft eine Ader am Fußgelenk.

Laut der Amtsärztin brachte sich Peter B. vor zehn Tagen wieder Verletzungen bei, die im Gefängnis nicht bemerkt wurden. Am vergangenen Sonntag öffnete er sich dann mit einer Nagelschere die Adern am Arm.

Dem Schweriner Justizministerium war nichts von einem Selbstmordrisiko bei Peter B. bekannt. Er sei deshalb nicht besonders überwacht worden, sagte ein Ministeriumssprecher.

Nach Angaben des Sprechers verletzte sich Peter B. auch erst am Montagmorgen „kurz vor der Haftraumkontrolle“ durch „oberflächliche Ritzungen“ und sei „verhandlungsfähig“ gewesen. Von einem zweiten Vorfall eine Woche zuvor sei ihm nichts bekannt.

Der zweite Prozess gegen Peter B. wurde anberaumt, weil einige Opfer im ersten Prozess nicht von allen Übergriffen erzählt hatten. Andere Geschädigte berichteten später erstmals davon. Der Angeklagte gehörte seit 2000 zu den Gründern und den führenden Köpfen von „Power for Kids“.

Aus der Haft heraus, so berichtete die Nebenklage-Vertreterin Christine Habetha, schrieb er inzwischen einen verstörenden Brief an seine Opfer und ihre Eltern. Darin versicherte er: „Ich bin den Kindern nicht böse.“ Es sei schlimm, dass sie intime Gedanken hätten erzählen müssen, als sie von der Polizei vernommen worden seien. Er habe, so Peter B. weiter, für alle Opfer geweint, denen er nicht habe helfen können.

Manuela S. war heute als Zuschauerin ins Gericht gekommen. Sie war enttäuscht, als der Prozess platzte. Zwei ihrer Enkel gehören zu den Opfern. „Unsere ganze Familie leidet. Und irgendwann will man ja Gerechtigkeit bekommen.“

Sofern es zum zweiten Prozess kommt, droht Peter B. nicht nur eine höhere Gefängnisstrafe, sondern auch die anschließende Sicherheitsverwahrung.