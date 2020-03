Mister-MV-tut-gut: Bleibt zu Hause!

Wo ist Mister-MV-tut-gut? Sonst ist Peter Kranz doch auch bei jeder Einweihung jeden Schildes an der Autobahn dabei. Erst Ende Dezember hat der Chef des Landesmarketings auf der A24 an der Landesgrenze auf das große „Willkommen im Land zum Leben“-Dings eine noch größere „30“ raufgepappt. Kranz will dem Transitverkehr nach Hamburg das Landesjubiläum in MeckPomm aufs Auge drücken. Kurz zuvor hat er dieselbe Botschaft auf 264 Quadratmeter Plakatfläche an ein Schweriner Parkhaus gepinnt. Schwerins größtes Plakat! „#gemeinsam 30“. Seither rätselt so mancher: „Balkenkreuz gemeinsam 30“? Reicht das einfache Kreuz nicht, das wir so mit uns herumschleppen? Und nun drei Monate später stehen an der A24 Schilder: „Für touristischen Verkehr im Land gesperrt“. Die ganze Autobahn eine Coronaschleuder? Und wo ist Peter Kranz geblieben? Quarantäne? Auch auf Facebook genau das Gegenteil zum „Land zum Leben“: „Weil es zu Hause am schönsten ist“. Weil es zu Hause am schönsten ist? Ist es das nicht immer? Auch wenn es im Urlaubsland Nr. 1 am schönsten ist? Oh, Mann, die Landeswerbung ist aber auch so was von flexibel. Und weiter: „MV tut gut. Deshalb unser Appell: Bleiben Sie... zu Hause. So können wir es schaffen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.“ Ist ja richtig und gut. Aber ein bisschen könnten wir die Urlauber auch bedauern, die sich auf MeckPomm gefreut hatten. Jetzt bekommen die um die Ohren geknallt: Weil es zu Hause am schönsten ist – im Land zum Wegbleiben.

Jeder macht aus der Situation was er kann. Und was können AfD-Politiker am Besten? Hagen Brauer von der Schweriner AfD fordert prompt: „Aussetzung der Parkgebührenpflicht“, denn „In Zeiten der Corona-Krise sollte alles... getan werden, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern... Jetzt ist der Schutz der Bevölkerung über alle anderen Ziele zu stellen! Das betrifft auch den Klima- und Umweltschutz." Hä? Damit der Virus mit dem Porsche vorm Staatstheater parken kann? Teurer Strom muss auch weg. Und die Grenzen müssen natürlich geschlossen werden. Das hat jetzt aber bei der AfD nichts mit Corona zu tun, oder?

In Zeiten von Corona muss man halt zusammenhalten. Und man weiß auch gar nicht, ob überhaupt noch Scherze erlaubt sind. Damit kann man nur ins Virus-Näpfchen treten. Deshalb ernsthaft: Bleiben Sie zu Hause! Fordert auch Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Seine Chefin , Manuela Schwesig (SPD), ist schon seit drei Tagen im Homeoffice. Das nennt man dann wohl Hausverwaltung. Schönes Wochenende...