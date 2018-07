Mamma Mia 2 : Mit Abba durch den Sommer

Morgen startet der Film „Mamma Mia! Here We Go Again“ in den deutschen Kinos. Die Songs der Schweden sind noch immer sehr inspirierend

von svz.de

18. Juli 2018, 11:45 Uhr

Diese Kombination war ziemlich unschlagbar. Meryl Streep und Pierce Brosnan, der ehemalige James Bond, singen. Und dazu noch Abba-Klassiker. Kein Wunder, dass sich „Mamma Mia!“ vor zehn Jahren zu einer der weltweit erfolgreichsten Musicalverfilmungen aller Zeiten entwickelte. Immerhin schaute man nicht nur Meryl Streep bei ihren Liebesverwicklungen mit Pierce Brosnan, Colin Firth und Stellan Skarsgård gern zu. Die Geschichte voller Abba-Songs war auch so mitreißend inszeniert, dass wohl fast jeder gut gelaunt aus dem Kino ging. Morgen nun startet Teil 2 in den deutschen Kinos und hat beste Chancen, der Sommerhit dieses Jahres zu werden.

Die Lieder von ABBA sind eingängig, sorgen für gute Laune und erfreuen sich auch Jahrzehnte nach der Trennung der Band großer Beliebtheit.

Wir erinnern uns: Im ersten Teil „Mamma Mia“ hatte Sophie (Amanda Seyfried) geheiratet und zu diesem Anlass ihre Familie um Mutter Donna (Meryl Streep) nebst dem Männer-Trio Sam (Pierce Brosnan), Harry (Colin Firth) und Bill (Stellan Skarsgard), die alle als ihr Vater in Frage kamen, auf die griechische Insel Kalokairi eingeladen.

Nun ist Sophie schwanger! Zur Unterstützung lädt sie ihre alten Jugendfreundinnen und Bandkolleginnen Rosie und Tanya ein. Doch bevor es zum großen musikreichen Finale kommt, das sich auch Sophies Großmutter (Cher) nicht entgehen lässt, erzählen sie der werdenden Mutter zunächst noch Geschichten von früher – Geschichten aus den wilden 1970er-Jahren, aus der Zeit also, als Donna unter der Sonne Griechenlands Sam (in jung: Jeremy Irvine), Harry (Hugh Skinner) und Bill (Josh Dylan) kennenlernte…

Wir haben sieben bekannte Lieder der schwedischen Band herausgesucht und uns von ihnen zu einem zünftigen Sommerprogramm inspirieren lassen.

Mamma Mia Im Titellied zum Film geht es um eine Frau, die immer wieder von ihrem untreuen Partner enttäuscht wird und ihm trotzdem verzeiht. Aber Strafe hat er dennoch verdient. Vielleicht zwingt sie ihn, ins Kino zu gehen und eine richtig schöne Romanze anzusehen oder gleich den neuen ABBA-Film – Mamma Mia!

Thank You For The Music In diesem Song dreht sich – natürlich – alles um die Liebe zur Musik und zum Gesang. Mit dem Musizieren kann man gar nicht früh genug beginnen. Kinder, die noch nicht sicher sind, welches Instrument sie gerne lernen möchten, sind im Kurs „Instrumentale Orientierung“ des Konservatoriums Schwerin willkommen. Im Laufe eines Jahres lernen die Fünf- bis Zehnjährigen die Blechblasinstrumente, Violine, Klavier, Schlagzeug, Blockflöte, Akkordeon und Gesang kennen und können sie selbst ausprobieren.

The Winner Takes It All Auch dieser ABBA-Song dreht sich um eine unglückliche Liebe: Eine Frau wurde von ihrem Mann wegen einer anderen Frau verlassen. Liebeskummer lohnt sich nicht… weil an der nächsten Ecke schon ein andrer steht. Oder gar im Museum? Das Staatliche Museum Schwerin lädt neuerdings Singles zu gemeinsamen Führungen ein. Und nach dem Ende des Rundgangs können alle den Abend im Café Kunstpause gemeinsam ausklingen zu lassen.

Knowing Me, Knowing You Traurig geht ein Mann nach einer Trennung durch ein leeres Haus und muss sich mit dem Ende seiner Liebe abfinden. Dem Manne kann geholfen werden. Ganz klar, er muss den Kopf frei bekommen – auf einer Kanutour die wilde Warnow hinab oder bei einem Angeltörn auf der Ostsee.

Take A Chance On Me Eine Frau himmelt einen Mann an und bittet ihn, ihr eine Chance zu geben. Für ein solches Geständnis muss es natürlich ein romantischer Ort sein – ein kleines Restaurant am See, der idyllisch gelegene Aussichtsturm oder die geheime Badestelle? Oder warum nicht gleich beim Glamping die Karten auf den Tisch legen? Beim Luxus-Campen kann man die Natur genießen, ohne auf gewissen Komfort verzichten zu müssen.

Dancing Queen Eines der berühmtesten Lieder der schwedischen Popband handelt von einer Gruppe Freundinnen, die am Freitagabend tanzen geht. Wem Aerobic-, Jazzdance- und Hip Hop-Kurse nicht mehr genügen, dem empfehlen wir nach dem Super-Trend Zumba Bokwa. Dabei sollen Buchstaben und Zahlen auf dem Boden nachgetanzt werden. Zugegeben, klingt ein bisschen nach Waldorfschule. Im Gegensatz zu den meisten anderen Tanzkursen wird hier wesentlich mehr gehüpft, was wiederum ein super Bein- und Po-Training verspricht.

Money, Money, Money Davon kann so mancher ein Lied singen: Trotz harter Arbeit kann sich die Frau in diesem Lied nur schwer finanziell über Wasser halten und wünscht sich deshalb einen reichen Mann. Doch ob sie den hier findet? Während in MV das Durchschnittsgehalt gerade einmal bei 2462 Euro liegt, verdienen die Nachbarn in Hamburg im Schnitt 3452 Euro. Aber in der Liebe sollte Geld doch eh keine Rolle spielen oder?

Mitwippen im Kinosessel garantiert

Auf einer griechischen Insel erlebte Meryl Streep vor zehn Jahren ein turbulentes Liebes-Wirrwarr. Damals spielte „Mamma Mia“ weltweit mehr als 600 Millionen Dollar ein – jetzt wird die Geschichte voller Abba-Songs fortgesetzt. Die Erwartungen sind groß. Doch anstatt die Geschichte um Donna (Streep) und deren Tochter Sophie (Amanda Seyfried) einfach weiterzudrehen, nutzt Drehbuchautor und Regisseur Ol Parker einen Kniff, mit dem er die Stimmung erneut einfangen kann: Er erzählt in Rückblenden von der jungen Donna, die 1979 durch Europa reiste und auf der griechischen Insel Kalokairi ihr Glück fand.

So beginnt der Film dann auch in Oxford, als Donna ihre Uni-Abschlussfeier ordentlich aufmischt. In goldenen Stiefeln marschiert sie auf die Bühne, reißt sich die schwarze Robe herunter und singt den Abba-Hit „When I Kissed The Teacher“ – viele Zuschauer werden sich schon jetzt dabei erwischen, wie sie im Kinosessel mitwippen. Und das ist erst der Anfang.

Tatsächlich gelingt es Regisseur Parker, eine rasante und schwungvolle Fortsetzung vorzulegen. Das liegt zum einen an der zeitlosen Musik und den damit verbundenen Musicaleinlagen, die erneut mitreißend inszeniert sind. Als Donna etwa in Paris auf den jungen Harry trifft, ist der von seinen Gefühlen so überwältigt, dass er in einem Bistro „Waterloo“ anstimmt. Als dann kurz darauf Bill mit seinem Segelboot in Griechenland auftaucht, fügt sich der Song „Why Did It Have To Be Me“ bestens ein. Die zweite große Stärke des Films, den die Abba-Männer Benny Andersson und Björn Ulvaeus mitproduzierten, ist die Besetzung – vor allem die neue. Die Altstars wie Streep, Brosnan und Co. treten eher zweitrangig in Erscheinung. Vielmehr fokussiert das Musical auf die junge Donna und ihr turbulentes Liebes-Wirrwarr.

Dass ihr die Männer reihenweise verfallen, überrascht nicht: Die 29-jährige Britin Lily James, die bereits in der Serie „Downton Abbey“ und als Cinderella auffiel, verkörpert die Hauptfigur so natürlich und mit einem umwerfenden Lächeln, dass sie den Film problemlos trägt.

„Mamma Mia! Here We Go Again“ ist leicht und beschwingt. Ein Sommergenuss