Ungeklärter Kriminalfall : Mord vor 24 Jahren

Der Tod einer Frau in Greifswald beschäftigt „Aktenzeichen XY... ungelöst“

von Thomas Volgmann

31. Januar 2018, 12:00 Uhr

Die Polizei in Vorpommern rollt einen Mordfall neu auf, der vor fast 25 Jahren in Greifswald geschah. Am 3. Mai 1994 wurde die 22-jährige Regina Mehling aus der Hansestadt als vermisst gemeldet. Sie war im Bereich des Strandbades Greifswald-Eldena das letzte Mal gesehen worden. „Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen von Eltern, Freunden und Polizei konnte Regina zunächst nicht aufgefunden werden“, berichtete Katrin Kleedehn vom Polizeipräsidium Neubrandenburg gestern. Dabei war ihr Hund, ein Husky, bereits am Tag ihres Verschwindens am Eingang des Strandbades aufgegriffen worden. Zwei Tage später, am 5. Mai 1994, konnte ihr Trabant in der Greifswalder Innenstadt sichergestellt werden. Doch erst am 31. Mai 1994 entdeckten Ermittler die Leiche der Frau in einer Schweinemastanlage in Eldena unter Bauschutt und leeren Futtermitteltüten. Die Anlage existiert heute nicht mehr.

Die Polizei ging von einem Tötungsdelikt aus. Auch ein Sexualverbrechen konnte von den Ermittlern nicht ausgeschlossen werden.

„Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Anklam suchen noch immer nach Personen, die am Tag des Verschwindens im Bereich des Strandbades waren und eventuell Beobachtungen gemacht haben können“, so die Sprecherin des Polizeipräsidiums. So soll es beispielsweise Hinweise auf ein junges Pärchen geben, das sich am Strand aufgehalten haben soll. Auch ein Mann, der im Bereich der Stallanlagen gesehen wurde, konnte noch immer nicht ausfindig gemacht werden.

Neue Hinweise, die vielleicht zur Aufklärung dieses Verbrechens führen, erhofft sich die Polizei von der Darstellung des Falls in der Fernsehreihe „Aktenzeichen XY ...ungelöst“ heute Abend 20.15 Uhr im ZDF.