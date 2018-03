Termine-Top-5 : Mucke, Met und leider keine Motoren

Highlights aus unserer Event-Datenbank

30. März 2018, 20:00 Uhr

Kunst für den einen, Betrug für den anderen

Im Schweriner E-Werk geht es Montag um die Frage, was Kunst eigentlich ist. In der Komödie von Yasmina Reza „Kunst“ kauft Serge (Martin Brauer) sich für 200 000 Francs ein Gemälde: weiße Streifen auf weißem Untergrund. Sein Freund Marc (Robert Höller) ist entsetzt. Ein Wort gibt das nächste und der rasante Schlagabtausch der beiden Männer mündet in immer wahnwitzigeren Wortgefechten. Schnell werden die fünfzehn Jahre Freundschaft infrage gestellt. Das Theaterstück beginnt um 18 Uhr.

Grimmsches Märchen im Rostocker Volkstheater

Von ihrer Stiefmutter in einen Brunnen gestoßen, landet die fleißige Marie in der Anders-Welt der Frau Holle, die über Gestirne und Wetter regiert. Von dort kehrt das Mädchen nach einem Jahr Arbeit mit Gold bedeckt heim, weshalb ihre so faule wie egoistische Schwester auch in den Brunnen springt...

Das bekannte Märchen erzählt vom geheimnisvollen Universum einer weisen Alten, die dafür sorgt, dass es schneit, spürt dem mythologischen Ursprung der bekannten Geschichte nach und zeigt, wie das Gute zum Besseren führt. Ein Familienstück in einer Inszenierung, die Erwachsene ebenso anspricht wie Kinder.

Osterei und Metgebräu in Groß Raden

Unter dem Motto: „Osterei, Metgebräu und mittelalterliche Lagerei“ lädt das Archäologische Freilichtmuseum Groß Raden auch dieses Jahr zu Ostern seine Gäste ein. Von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag verwandelt sich der altslawische Tempelort in einen mittelalterlichen Handwerks- und Handelsplatz. Und im Ausstellungsgebäude lädt die Sonderausstellung „Blutiges Gold – Macht und Gewalt in der Bronzezeit“ zum Entdecken ein. Das Museum ist täglich von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Kinderdisco in Neustadt-Glewe

Im Sunset Eventhouse findet die 3.Kinderdisco für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren statt. Um 17 Uhr geht es los, die Veranstaltung endet um 22 Uhr. In den Winterferien will das Sunset Eventhouse dabei den Kindern eine Möglichkeit zu tanzen bieten.

Der Speedway Osterpokal in Güstrow muss leider ausfallen

