Prozess Neubrandenburg : Münzdiebe müssen ins Gefängnis

Für den Diebstahl von 107.000 Euro und einer Münzsammlung sind zwei Männer aus Malchin zu Haftstrafen von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Neubrandenburg sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass die 23 und 27 Jahre alten Männer im Herbst 2016 in eine Wohnung in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) eingebrochen waren. Dort stahlen sie einen Tresor, in dem das Bargeld und die Münzen im Wert von mehr als 30.000 Euro lagen.

Die Polizei fasste die Einbrecher bereits am nächsten Tag. Die Beamten stellten 93.000 Euro sicher, den Rest hatten die Männer bereits ausgegeben. Die Münzsammlung ist bisher nicht wieder aufgetaucht. Im Prozess hatten die Angeklagten dazu geschwiegen.

Das Gericht blieb unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die drei Jahre Haft für beide beantragt hatte. Die Richter werteten zugunsten der Täter, dass sie ein Teilgeständnis abgelegt hatten und dass ein Großteil der Beute zurückgegeben werden konnte. Zudem hätten die vorbestraften Männer nicht geahnt, wie viel Geld sie mit dem Tresor erbeuten würden. Das Duo hat weitere Verhandlungen unter anderem wegen Einbrüchen in ein Einkaufszentrum und bei einem Autohändler zu erwarten.

von Nora Kraus und Birgit Sander

erstellt am 29.Jun.2017 | 20:45 Uhr