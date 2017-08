Albert Hammond : Musik-Legende im Ostseebad

vergrößern 1 von 2 Foto: Kühl 1 von 2

München, Hamburg, London oder Dublin – der Tourkalender dieses Mannes ist proppevoll. Am morgigen Freitag macht Musik-Legende Albert Hammond Station an der Ostsee. Am zweiten Tag des Seebrückenfestes spielen Albert Hammond & Band ab 19 Uhr unter freiem Himmel im Kurpark Ostseebad Boltenhagen. Der Clou: Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.

Albert Hammond ist der Mann, der hinter einer Vielzahl von Nummer-Eins-Hits und Evergreens steckt. Aus seiner Feder stammen unzählige, millionenfach verkaufte Hits, die jeder kennt. Gesungen u. a. von Joe Cocker, The Hollies, Whitney Houston, Julio Iglesias, Chris De Burgh oder aber Tina Turner. Und natürlich von dem heute bereits 73-Jährigen selbst. Dazu kommen über 360 Millionen verkaufte Platten weltweit, mit dem Emmy Award der Gewinn des bedeutendsten Fernsehpreises der USA. im Jahr 2008 wurde er sogar in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen.

„Wir versuchen ja bei jedem Seebrückenfest neben den Aktivitäten um das traditionelle Höhenfeuerwerk am Sonnabend auch für die anderen Tage etwas wirklich Besonderes zu finden. Ich denke, das ist uns mit dem Auftritt von Albert Hammond absolut gelungen“, sagt Claudia Hörl. Der Auftritt des Weltstars sei für die Kurdirektorin des Ostseebads schon jetzt der Höhepunkt dieses Jahres.

Doch neben Welthits wie „It never rains in southern california“ verspricht das heute beginnende, nunmehr bereits 26. Seebrückenfest in Boltenhagen eine Menge mehr. So sind am Wochenende zum großen Kinderfest unter anderem eine Hüpfburg, eine XXL-Spiel-Baustelle und eine Schminkstation aufgebaut. Der traditionelle Höhepunkt ist wie immer das große Feuerwerk am Samstagabend. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen des Seebrückenfestes ist frei.

Unterhaltung für alle Sinne

verspricht am Sonnabend, den 5. August ab 19.30 Uhr auch die Bühnenshow von Me & the Beauties, deren Repertoire Musik aus allen Jahrzehnten umfasst. Zum Ausklang des diesjährigen Seebrückenfests begeistern die Dire Strings ihre Zuhörer am Sonntag, den 6. August, ab 19 Uhr mit Liedern der Rockgruppe Dire Straits sowie aus der Solokarriere des Gründers der Kultband, Mark Knopfler.

Die Hitmaschine Albert Hammond schreibt seit über 40 Jahren Hits. Aus seiner Feder stammen Welthits wie The Air that I breathe (Hollies), One Moment in Time (Whitney Houston), When I need you (Leo Sayer), „Don‘t You Love me Anymore“ (Joe Cocker), I don’t wanna lose you (Tina Turner). Unter seinem eigenen Namen gelangen ihm unzählige Hits: The Free Electric Band, Down By The River, It Never Rains In Southern California, Everything I Want To Do, I´m A Train.











von Holger Glaner

erstellt am 03.Aug.2017 | 12:00 Uhr